Stellantis, quarto mese di crescita a doppia cifra in Italia: bene Fiat Pandina, Jeep Avenger e Leapmotor T03

Per il quarto mese di fila il gruppo Stellantis registra una crescita in Italia. Ad aprile l’azienda guidata dal CEO Antonio Filosa ha visto aumentare le sue immatricolazioni in doppia cifra segnando un +14% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Questo grazie ad un totale di 48.808 auto immatricolate.

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Stellantis reigstra ad aprile +14% nelle vendite in Italia

I dati elaborati da Dataforce raccontano un mese particolarmente favorevole per il Gruppo guidato dal CEO Antonio Filosa. La quota di mercato è salita al 31,4%, con un miglioramento di 0,7 punti percentuali. A rendere ancora più evidente questo andamento è la classifica delle auto più vendute ad aprile, dove le prime tre posizioni sono occupate da modelli Stellantis: Fiat Pandina guida con 8.576 immatricolazioni, davanti a Jeep Avenger con 4.276 unità e Leapmotor T03 con 4.090 registrazioni.

Il quadro resta positivo anche guardando al periodo gennaio-aprile. Nei primi quattro mesi dell’anno, i brand commercializzati in Italia sotto il coordinamento della Managing Director Antonella Bruno hanno raggiunto 206.609 immatricolazioni, con una crescita del 15,7%. Il mercato nazionale, nello stesso periodo, si è attestato a 640.083 immatricolazioni, in aumento del 9,78%. La quota Stellantis è così arrivata al 32,2%, in crescita di 1,6 punti rispetto ai primi quattro mesi dello scorso anno.

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FIAT continua ad avere un ruolo di primo piano. Ad aprile il marchio ha totalizzato 16.026 immatricolazioni, sostenuto soprattutto dalla Pandina, che nel quadrimestre ha già raggiunto 45.631 unità. Buono anche il contributo della Grande Panda, arrivata a 3.704 immatricolazioni nel mese e a 16.896 da inizio anno.

Tra i risultati più rilevanti spicca anche quello di Leapmotor, presente in Italia attraverso Leapmotor International, joint venture riconducibile a Stellantis. Il brand ha chiuso aprile con 4.496 immatricolazioni e una crescita del 1.300% rispetto ad aprile 2025. Nel mercato BEV, Leapmotor si conferma leader con una quota del 33,5%, che sale al 51,1% nel canale privati.

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Stellantis

Anche il settore dei veicoli commerciali conferma la forza del Gruppo. Stellantis Pro One ha mantenuto la leadership nel primo quadrimestre con oltre 24.000 immatricolazioni e una quota del 39%. A trainare il risultato è Fiat Professional, primo marchio del mercato con 15.865 immatricolazioni e il 25,4% di quota, grazie anche alle performance di Ducato e Doblò.