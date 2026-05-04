Terre di Canossa 2026: auto storiche e supercar al via su un itinerario da fiaba

Prosegue a ritmo serrato la marcia di avvicinamento al Terre di Canossa 2026. Pochi giorni ci separano dall’evento, in programma dal 7 al 10 maggio. Attesi al via 75 equipaggi, pronti a sfidarsi nella gara di regolarità turistica a bordo delle loro auto storiche, affiancate da diverse supercar. L’80% dei protagonisti giungerà da nazioni estere, a riprova della dimensione internazionale della manifestazione, ormai radicata.

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Il confronto coi cronometri e coi pressostati andrà in scena su alcune delle strade più affascinanti di Toscana e Liguria. Anche quest’anno l’itinerario promuoverà le eccellenze e l’ospitalità dei territori attraversati. Quello in esame è un rendez-vous motoristico di grande richiamo nel panorama delle gare di precisione.

Ai nastri di partenza di Terre di Canossa 2026 ci saranno auto storiche di altissimo profilo, che racconteranno quasi un secolo di storia dei mezzi a quattro ruote. La line-up spazia dai rari modelli anteguerra, come l’Aston Martin Le Mans del 1931, fino alle più moderne supercar contemporanee. Presenti all’appello marchi iconici come Ferrari, Porsche, Jaguar, Alfa Romeo e Mercedes-Benz, affiancati da rarità e vetture di grande valore storico.

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Si profila una festa nel segno dello stile e della passione, destinata ad entrare nel cuore dei partecipanti e del pubblico, sicuramente rapito dalla magia di questo museo a cielo aperto. Terre di Canossa, organizzato da Canossa Events in collaborazione per la parte sportiva con Scuderia Tricolore, si svolge dal 2011. Fa parte del calendario sportivo nazionale ACI Sport come “gara di regolarità superturistica” per auto storiche e supercar.

Courtesy of Canossa

Qui gli aspetti “competitivi” si miscelano con la cultura, l’arte e i bei paesaggi, per un’esperienza turistica immersiva e di alto rango, destinata a scriversi nel cuore di chi ha il privilegio di viverla. Per gli equipaggi si apre all’orizzonte un viaggio straordinario lungo le millenarie strade di Matilde di Canossa.

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Ovviamente non mancherà la buona cucina, perché l’accoglienza di qualità passa pure da una gastronomia di valore, che serve a deliziare il palato ma anche e soprattutto a raccontare i luoghi in una dimensione olistica, che narra la cultura dei territori pure attraverso le pietanze offerte al piacere degli ospiti.

Terre di Canossa 2026 si prepara ad offrire tutto questo in una tela suggestiva, dove si coniugano le città d’arte ai paesi di montagna e ai borghi marinari, su itinerari stradali panoramici, belli da vivere e da guidare. A completare il pacchetto ci penseranno gli eventi serali, sotto le note dell’eccellenza italiana.

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L’evento si disputerà, come già scritto, da giovedì 7 a domenica 10 maggio. Saranno quattro giorni intensi ed indimenticabili, destinati a lasciare il segno. Quest’anno il percorso farà base a Forte dei Marmi, perla della Versilia. Da qui, per gli equipaggi di Terra di Canossa 2026, scatteranno le 3 tappe di guida su arterie viarie molto suggestive, fra la Toscana e la Liguria. L’evento celebrerà anche il bicentenario di Collodi, al secolo Carlo Lorenzini, autore della fiaba senza tempo “Le Avventure di Pinocchio”, che scelse il nome del paese di origine della madre come pseudonimo. Quel borgo in provincia di Pistoia sarà una delle tappe più attese della manifestazione.

Terre di Canossa 2026 sarà un rendez-vous motoristico nel segno della sostenibilità, come già accaduto in passato. L’obiettivo è quello delle “emissioni zero” dal punto di vista dei gas climalteranti, con azioni compensative, allineate al protocollo CarbonZero. Il risultato sarà raggiunto mediante l’acquisto di crediti certificati di CO2 al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Così il corteo di auto storiche e supercar si svolgerà nel rispetto dell’ambiente e della sensibilità ecologica.

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Programma Terre di Canossa 2026

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Giovedì 7 maggio:

Il ritrovo all’Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi darà il via ufficiale all’evento.

Venerdì 8 maggio (Prima tappa):

Questa frazione di gara sarà dedicata alle strade del marmo di Carrara, alla Val di Magra e alla Strada delle Cinque Terre, attraversando i luoghi più iconici come Massa, Carrara, Sarzana, Porto Lotti – La Spezia (dove è previsto il pranzo) e Lerici.

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Sabato 9 maggio (Seconda tappa):

Questa frazione di gara sarà dedicata alla Garfagnana, alla Valle del Serchio, alla Valdinevole e alle Terre di Pinocchio, passando per le città di Castelnuovo Garfagnana, Borgo a Mozzano e il Ponte del Diavolo, Collodi e il Parco di Pinocchio, Montecatini Terme (dove è prevista la sosta pranzo alle Terme del Tettuccio). Tappe finali a Lucca, Camaiore e Viareggio.

Domenica 10 maggio (Terza tappa):

Questa frazione di gara conclusiva sarà dedicata al Valdarno Inferiore con passaggi a Pisa, Pontedera e Museo Piaggio, Calci e la Certosa e Massarosa. L’arrivo finale è previsto presso La Canniccia Motor Club di Forte dei Marmi.

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Fonte | Canossa Events