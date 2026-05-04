La nuova Alfa Romeo GTV immaginata così: coupé da brividi e cuore italiano

Una nuova Alfa Romeo GTV è uno di quei sogni che continuano a tornare ciclicamente tra gli appassionati del Biscione. A riaccendere la fantasia, questa volta, è il creatore digitale Bruno Callegarin, che nei giorni scorsi ha pubblicato sui social un render dedicato a una possibile Alfa Romeo GTV Concept. Non si tratta di un modello ufficiale né di un progetto destinato alla produzione, ma di un render digitale indipendente che però è stato capace di catturare sin da subito l’attenzione.

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Alfa Romeo GTV Concept, la sportiva immaginaria che vorremmo vedere davvero

L’auto immaginata da Callegarin punta tutto su proporzioni da vera gran turismo sportiva. Il frontale è basso, largo e aggressivo, con uno scudetto Alfa Romeo centrale ben integrato in una mascherina sottile e orizzontale. I fari, affilati e minimalisti, danno alla vettura uno sguardo moderno, quasi felino, mentre il cofano lungo richiama la tradizione delle coupé a motore anteriore.

Vista di profilo, questa ipotetica Alfa Romeo GTV Concept mostra una linea filante e muscolosa. Il tetto scende dolcemente verso la coda, creando una silhouette elegante ma dinamica. Le fiancate sono pulite, scolpite da superfici morbide e tese, con passaruota pronunciati che valorizzano i grandi cerchi multirazze. L’insieme suggerisce un’auto pensata per unire classe italiana e prestazioni.

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Il posteriore è forse la parte più scenografica. La firma luminosa sottile attraversa la coda, mentre il grande diffusore nero, i quattro terminali di scarico e le prese laterali danno alla vettura un carattere più estremo. Anche qui il richiamo alla sportività Alfa Romeo è evidente, ma reinterpretato con un linguaggio contemporaneo.

Il render di Bruno Callegarin funziona perché, a nostro avviso, prova a dare forma a un desiderio diffuso: rivedere in gamma un’Alfa Romeo emozionale, bassa, rossa, sportiva e riconoscibile al primo sguardo. Per ora resta solo una suggestione digitale, ma abbastanza forte da far discutere gli alfisti che si augurano di rivedere un qualcosa di simile nella gamma del biscione in futuro magari attraverso il programma Bottega Fuoriserie nato proprio per dar vita a progetti di questo tipo anche se in edizione limitatissima.