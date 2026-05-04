La Fiat 500 che non inquina di Officine Gentile: retrofit elettrico per pochi

In un’officina di Torino, le Fiat 500 prodotte tra il 1957 e il 1975 non vanno davvero in pensione. Vengono smontate, ricablate, riverniciate e rispedite in strada con un motore elettrico sotto il cofano. La presa di ricarica è nascosta dietro il logo Fiat d’epoca, sul frontale. Il resto è storia, quella vera, con la patina giusta.

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Officine Gentile lavora sul retrofit elettrico dal 2018. I primi clienti non erano italiani: Giappone, mercati esteri, dove l’omologazione europea non era richiesta e il processo era più snello. L’approccio al mercato europeo ha cambiato tutto. “Abbiamo fatto l’esatto opposto di molti competitor”, spiega il titolare Giovanni Gentile. “Prima il kit, poi i test, poi l’accreditamento al Ministero”.

Il dettaglio che separa Officine Gentile dal resto del mercato non è il colore pastello delle carrozzerie, né le versioni cabriolet che arrivano a 80.000 euro. È la batteria. Omologata come entità tecnica separata, può essere venduta ad altre officine che vogliono sviluppare kit propri senza affrontare la parte più onerosa del processo. “Senza una batteria omologata non si va da nessuna parte”, taglia corto Gentile.

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Il kit attuale copre qualsiasi Fiat 500, coupé o Spiaggina, e consente l’aggiornamento diretto del libretto in Motorizzazione. Quando invece si costruisce una Spiaggina da zero, il veicolo viene omologato in Germania, dove la normativa consente modifiche al telaio anche su auto con più di sette anni, e rientra poi in Italia come vettura comunitaria, con collaudo e immatricolazione regolari.

I tempi di consegna per chi porta la propria 500 a Torino sono di circa 60 giorni, kit montato e libretto aggiornato. La struttura produttiva è dimensionata per lavorare in serie: trenta kit in parallelo, se il mercato lo chiede.

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Sul fronte del retrofit di massa, però, Gentile non alimenta illusioni. Con auto elettriche nuove disponibili a 9.000 euro, proporre una conversione per una Panda del 2007 a costi equivalenti non regge economicamente. Il retrofit ha senso dove esiste un valore che va oltre la mobilità: affezione, storia, identità. La Fiat 500 originale, 4,2 milioni di esemplari prodotti, radunananze internazionali, status di icona del design industriale italiano, è esattamente quel tipo di oggetto.

L’officina sta costruendo una rete di partner nel Centro e Sud Italia e studia già un kit per i trenini turistici storici ancora in circolazione.