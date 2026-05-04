Fiat Pandina Hybrid a maggio 2026 in offerta a meno di 10.000 euro

Fiat Pandina Hybrid torna a far parlare di sé con una promozione che punta dritta a chi cerca un’auto nuova, semplice da usare e dai costi contenuti. In un mercato dove i prezzi delle vetture continuano a pesare sulle scelte degli automobilisti, la city car del marchio torinese si presenta con un’offerta particolarmente interessante a maggio 2026.

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Anche a maggio 2026 Fiat Pandina in promozione ad un prezzo davvero conveniente

La protagonista è la Fiat Pandina 1.0 65 CV Hybrid in allestimento POP. Una versione essenziale, concreta, pensata per la città e per chi vuole un’auto affidabile senza complicazioni. Il prezzo di listino è di 15.950 euro, esclusi IPT e contributo PFU. Con la rottamazione, però, Fiat applica uno sconto di 4.500 euro, facendo scendere il prezzo a 11.450 euro.

Il vantaggio diventa ancora più evidente scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services. In questo caso si aggiunge un extra sconto di 1.500 euro e il prezzo finale promozionale arriva a 9.950 euro. Una soglia psicologica importante, soprattutto per un modello che da anni rappresenta una delle scelte più familiari per gli automobilisti italiani.

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La formula finanziata prevede, nell’esempio indicato, un anticipo di 1.335 euro. L’importo totale del credito è di 8.977,78 euro e comprende anche il servizio Identicar per 12 mesi, dal valore di 271 euro. Al termine del piano, l’importo totale dovuto dal consumatore è pari a 11.919,93 euro.

Al di là dei numeri, Fiat Pandina Hybrid continua a puntare su ciò che l’ha resa popolare: dimensioni compatte, consumi ridotti, facilità di parcheggio e costi di gestione contenuti. Il motore 1.0 mild hybrid da 65 CV è pensato soprattutto per l’uso urbano, dove può contribuire a ridurre consumi ed emissioni.

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L’offerta è valida per un periodo limitato presso i concessionari aderenti ed è soggetta all’approvazione del finanziamento. Ricordiamo infine che prima di firmare, resta sempre consigliabile verificare in showroom condizioni, disponibilità e dettagli aggiornati.