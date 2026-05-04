Alfa Romeo Junior: a maggio 2026 prezzi super in Italia per il SUV, si parte da 159 euro al mese

Alfa Romeo Junior ha già registrato oltre 70 mila ordini nel mondo. La casa automobilistica del Biscione punta forte sul suo SUV entry level e anche a maggio 2026 ha previsto in Italia tutta una serie di promozioni molto interessanti. Queste offerte lasciano intendere che il marchio milanese vuole rendere il suo modello uno dei protagonisti del mercato dei B-SUV premium. La Casa del Biscione ha infatti acceso una nuova tornata di promozioni valide fino al 31 maggio, costruite per intercettare clienti privati attratti dall’elettrificazione, ma ancora attenti alla formula d’acquisto e alla prevedibilità del canone mensile.

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Le promozioni di maggio 2026 per acquistare in Italia Alfa Romeo Junior

L’offerta d’ingresso riguarda Alfa Romeo Junior Ibrida 145 CV Sprint, proposta con finanziamento da 159 euro al mese per 35 rate, a fronte di un anticipo di 6.343 euro e rata finale residua di 21.506 euro. Il piano prevede TAN fisso 7,99% e TAEG 9,89%, con finanziamento e permuta. È la proposta più accessibile del mese e punta su un equilibrio molto italiano: stile, compattezza e costi mensili contenuti.

Per chi cerca più trazione e versatilità, Alfa Romeo Junior Ibrida 145 CV Q4 Sprint sale a 199 euro al mese, sempre per 35 rate, con anticipo di 6.452 euro e valore finale di 23.595 euro. TAN fisso al 7,99% e TAEG al 9,73% confermano l’impostazione finanziaria della gamma ibrida.

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La sorpresa più interessante arriva però dall’elettrica: Alfa Romeo Junior Elettrica 156 CV viene proposta a 199 euro al mese, con anticipo di 12.349 euro, 35 rate e rata finale di 19.908 euro. Qui il TAN scende al 2,99% e il TAEG al 4,42%, elemento che rende l’offerta particolarmente competitiva nel confronto con molte rivali a zero emissioni locali.

In vetrina anche Junior Ibrida Sport Speciale 145 CV, a 199 euro al mese, con anticipo di 6.546 euro, rata finale di 23.730 euro, TAN 7,99% e TAEG 9,72%. Una campagna mirata, dunque, che trasforma maggio nel mese giusto per avvicinarsi alla Junior: ibrida, integrale o elettrica, ma pur sempre il modello più emozionale del segmento.