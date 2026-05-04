Opel storiche in Piazza San Zeno: Verona accende la passione per il XIII Meeting Internazionale

Sabato 12 settembre 2026 Verona diventerà il punto d’incontro per gli appassionati Opel. Il XIII Meeting Internazionale porterà in città collezionisti, proprietari e curiosi, riuniti dalla passione per vetture che raccontano epoche diverse della storia del marchio.

Advertisement

Sabato 12 settembre a Verona il 30° Anniversario dalla fondazione con il XIII° Meeting Internazionale Opel Storiche

Questa edizione avrà una novità importante. La partecipazione non sarà più riservata soltanto alle Opel a trazione posteriore, ma sarà aperta a tutte le Opel storiche costruite fino al 1986. Una scelta che renderà il raduno più ricco e vario, con modelli differenti per stile, tecnica e generazione.

Il cuore dell’evento sarà Piazza San Zeno, una delle cornici più suggestive di Verona. Le auto resteranno esposte dalle 9.30 alle 17.30, davanti alla Basilica dedicata al patrono della città. Un luogo speciale, dove il fascino delle vetture storiche incontrerà quello di un patrimonio artistico riconosciuto in tutto il mondo.

Advertisement

Verona farà il resto. Città UNESCO, famosa per l’Arena e per la leggenda di Giulietta e Romeo, offrirà ai partecipanti l’occasione di vivere una giornata che non sarà soltanto automobilistica. Chi arriverà per il meeting potrà infatti visitare liberamente il centro storico, anche grazie a un bus navetta attivo tra Piazza San Zeno e Piazza Bra.

Non mancheranno momenti pensati per coinvolgere il pubblico. I partecipanti potranno votare le Opel più particolari e prendere parte al gioco dedicato al 30° Anniversario Opel Fans Italy, cercando i loghi nascosti tra le vetture esposte.

Advertisement

La giornata si chiuderà con le premiazioni e la foto di gruppo, momento simbolico di ogni raduno. La quota di partecipazione è fissata a 35 euro e una parte sarà devoluta alla Onlus Atuttotondo. L’accesso sarà consentito solo alle vetture registrate, con iscrizioni aperte fino al raggiungimento della capienza massima della piazza.