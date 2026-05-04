Nuova Alfa Romeo Tonale espande la sua presenza globale debuttando in un altro mercato

Il 29 aprile a Sofia, Alfa Romeo Bulgaria ha presentato ufficialmente il restyling della Alfa Romeo Tonale, scegliendo un contesto elegante e raccolto per raccontare l’evoluzione del SUV compatto del Biscione. La première si è svolta nella cantina del Juno Hotel Sofia, davanti a media, partner, clienti e appassionati, in una serata pensata per unire design, emozione e dinamismo.

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La nuova Alfa Romeo Tonale debutta in Bulgaria

L’evento si è aperto con una performance di danza, scelta non a caso: movimento, ritmo e passione sono elementi che appartengono profondamente al linguaggio di Alfa Romeo. Il marchio, infatti, non si limita a costruire automobili, ma porta con sé una storia fatta di carattere, sportività e legame emotivo con chi guida.

A sottolineare il ruolo strategico del modello è stata Mary Grozeva, Brand Director di Alfa Romeo per la Bulgaria. “Tonale è un modello chiave per Alfa Romeo”, ha dichiarato, evidenziando come il SUV abbia un ruolo importante nel posizionamento del marchio nel competitivo segmento dei C-SUV. Secondo Grozeva, la Tonale riesce a catturare l’attenzione fin dal primo sguardo grazie al design, alle proporzioni e alla presenza su strada.

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Il modello rappresenta anche un passaggio importante verso il futuro del brand. Tonale è infatti il primo modello elettrificato di Alfa Romeo e propone una gamma di motorizzazioni pensata per rispondere a esigenze diverse. Tra le soluzioni disponibili c’è il sistema mild hybrid a 48 volt con motore benzina turbo da 1,5 litri, affiancato dalla versione ibrida plug-in Q4 da 270 CV con trazione integrale. Quest’ultima consente anche di muoversi in modalità completamente elettrica nei percorsi urbani, mantenendo però il dinamismo tipico del marchio.

La gamma comprende inoltre un motore diesel da 1,6 litri abbinato al cambio automatico, una scelta che rende la Tonale una delle proposte più complete del segmento per varietà di alimentazioni.

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Al volante, il SUV conserva il feeling Alfa Romeo: sterzo diretto, sospensioni ben calibrate e sistema Alfa DNA permettono di adattare la risposta dell’auto, passando da una guida più confortevole a una più dinamica.

All’interno, la Tonale punta su un ambiente moderno e digitale, con quadro strumenti “Cannocchiale” da 12,3 pollici e touchscreen centrale da 10,25 pollici. Completano il quadro Apple CarPlay, Android Auto, servizi connessi, aggiornamenti in tempo reale e sistemi ADAS come cruise control adattivo, mantenimento della corsia e guida assistita di livello 2.

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Il design resta uno dei suoi punti forti: linee pulite, firma luminosa a tre elementi LED e interni curati nei materiali. Le nuove colorazioni presentate a Sofia hanno mostrato le diverse anime della Tonale, tra eleganza, sportività e personalità.