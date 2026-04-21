Stellantis ferma la Jeep Wagoneer S 2026: il SUV stenta a restare a galla

A un certo punto un’auto smette di essere un prodotto e diventa un problema. Jeep l’ha incontrato, e si chiama Wagoneer S. Secondo quanto riportato da Automotive News, il primo SUV elettrico di Jeep destinato al mercato statunitense non verrà prodotto nella versione anno modello 2026. La ragione è nei numeri. Nell’intero primo trimestre di quest’anno le vendite si sono fermate a 175 unità. In un Paese da oltre 300 milioni di abitanti.

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Stellantis non usa la parola “fallimento”. Parla invece di “regolazione della produzione per supportare futuri miglioramenti nelle prestazioni della batteria, nel software e nelle capacità del veicolo”. Una formulazione elegante per dire che si fermano.

La partenza, a dire il vero, non era andata male. Lanciata a gennaio 2025 con 600 cavalli, un posizionamento da carrozzone sportivo e di lusso, la Wagoneer S aveva chiuso i primi nove mesi con 10.426 unità vendute negli Stati Uniti, numeri accettabili per un debutto su un segmento nuovo. Poi è arrivato l’autunno, con lui la cancellazione del credito d’imposta federale da 7.500 dollari, e le vendite sono cadute verticalmente. Da ottobre 2025 a marzo 2026, 613 unità totali. Un’emorragia.

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I problemi non finiscono qui. La Wagoneer S viene assemblata a Toluca, in Messico, il che la rende soggetta ai dazi sull’importazione, un dettaglio che in questo momento storico pesa quanto un macigno. A questo si aggiunge un prezzo base di 67.195 dollari e un software che, nei test sulla stampa specializzata, si è dimostrato lento e poco reattivo. Jeep sta cercando di tamponare con un incentivo del costruttore da 7.750 dollari, che abbassa il prezzo d’attacco a 59.445 dollari.

Il modello 2027 è già in lavorazione e porterà con sé la porta di ricarica NACS nativa, lo standard Tesla, ormai adottato dall’industria, ma la data di inizio produzione rimane indefinita.

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Nel frattempo, Jeep guarda avanti con la Recon, alternativa elettrica al Wrangler: porte removibili, fino a 650 cavalli e un’autonomia dichiarata di 230 miglia. Sulla carta, tutto perfetto.