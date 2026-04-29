Citroën Aircross entra a far parte della flotta della Polizia Militare del Minas Gerais

Citroën Aircross entra ufficialmente nella flotta della Polizia Militare del Minas Gerais. Il corpo brasiliano potrà contare su 69 esemplari del SUV, allestiti per il servizio di pattuglia e dotati di cellula di sicurezza per il trasporto dei detenuti. Le vetture saranno impiegate in 55 comuni dello Stato, a supporto delle attività quotidiane di controllo e sicurezza sul territorio.

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L’acquisizione è avvenuta tramite asta elettronica a prezzo fisso n. 24/2024, svolta nel novembre 2024. Prima di essere scelta, la Aircross è stata sottoposta a una serie di test mirati a verificarne resistenza, prestazioni e affidabilità in condizioni di utilizzo operativo. Per un veicolo destinato alle forze dell’ordine, infatti, non bastano comfort e dotazioni: servono robustezza, praticità e capacità di lavorare con continuità.

A favorire la scelta del modello sono state anche le dimensioni e lo spazio interno, elementi fondamentali per integrare il vano destinato ai detenuti. Le vetture hanno ricevuto adattamenti specifici per il servizio, tra cui modifiche elettroniche, interventi all’abitacolo e una livrea dedicata.

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“La scelta della Citroën Aircross da parte della Polizia Militare del Minas Gerais è la prova della sua resistenza, delle sue prestazioni e della sua affidabilità nell’impiego nelle operazioni di pubblica sicurezza”, ha dichiarato Pedro Silva, responsabile Citroën per il Sud America.

Sotto il cofano, la Aircross monta il motore 1.0 Turbo 200, capace di erogare fino a 130 CV, abbinato a un cambio automatico CVT con sette rapporti simulati. A bordo trova spazio anche il sistema multimediale Citroën Connect da 10,25 pollici, con Android Auto e Apple CarPlay wireless.

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Con 4.320 mm di lunghezza, 1.678 mm di altezza e 2.675 mm di passo, la Citroën Aircross conferma il suo carattere spazioso e versatile, dimostrando di poter rispondere anche a esigenze operative complesse.