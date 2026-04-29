Alfa Romeo Giulia e Stelvio: da oggi disponibile in Italia il nuovo Pack Performance

Alfa Romeo ha annunciato che da oggi in Italia è disponibile il nuovo Pack Performance per Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Un pacchetto pensato per chi cerca qualcosa in più, non solo in termini di dotazioni, ma anche di atmosfera, sensazioni e piacere di guida. L’obiettivo è valorizzare il carattere dei due modelli, aggiungendo dettagli sportivi, tecnologia evoluta e quella risposta diretta al volante che da sempre fa parte dell’identità della casa automobilistica del biscione.

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Il nuovo pacchetto esalta il DNA sportivo di Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Il cambiamento si percepisce appena si entra nell’abitacolo. L’ambiente diventa più deciso, più personale, più vicino al mondo delle prestazioni. I sedili in pelle nera con cuciture rosse, disponibili anche separatamente, si affiancano agli inserti in carbonio e ai dettagli rossi su plancia, pannelli porta e bracciolo. Il risultato è un interno dal carattere più grintoso, capace di richiamare l’anima racing del Biscione senza perdere l’eleganza che distingue Giulia e Stelvio.

Il Pack Performance porta a bordo anche il sistema audio premium Harman Kardon, pensato per rendere ogni viaggio più coinvolgente. Il cuore dell’impianto è un amplificatore Class-D a 12 canali da 900 watt, che gestisce il suono con precisione e potenza. La tecnologia Logic 7 Surround distribuisce l’audio in modo uniforme e tridimensionale, creando un ascolto avvolgente per tutti gli occupanti.

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La configurazione degli altoparlanti è stata progettata per restituire un suono pieno e bilanciato. Ci sono un subwoofer dedicato ai bassi, quattro woofer da 160 mm, cinque midrange da 80 mm e quattro tweeter da 25 mm. Ogni componente lavora per offrire bassi profondi, voci pulite e alte frequenze brillanti, trasformando l’abitacolo in uno spazio sonoro più ricco e raffinato.

Ma il vero cuore del pacchetto resta la guida. Il Synaptic Dynamic Control introduce sospensioni a controllo elettronico capaci di leggere in tempo reale la strada e lo stile del conducente. Gli ammortizzatori modificano la loro risposta attraverso valvole elettroidrauliche, così la vettura può restare stabile, precisa e confortevole anche quando cambiano fondo, ritmo o condizioni di marcia.

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Il sistema lavora insieme al selettore Alfa DNA, adattando il comportamento di Giulia e Stelvio alle diverse modalità. In Dynamic, l’auto diventa più pronta e reattiva, con una taratura più rigida pensata per chi vuole maggiore precisione e controllo. In Natural e Advanced Efficiency, invece, le sospensioni diventano più morbide e privilegiano comfort e fluidità, ideali nella guida di tutti i giorni.

A coordinare tutto c’è lo Chassis Domain Control, la centralina che tiene insieme i principali sistemi dinamici della vettura. Stabilità, sospensioni adattive, freni e componenti del telaio dialogano continuamente per offrire una risposta coerente, sicura e prevedibile. Così il Pack Performance non aggiunge solo contenuti, ma rende Giulia e Stelvio ancora più fedeli alla loro natura: eleganti quando serve, sportive quando la strada lo permette.