Opel alla ’21ª edizione dell’ADAC Hockenheim Historic’

Dall’8 al 10 maggio, l’Hockenheimring ospiterà la 21ª edizione dell’ADAC Hockenheim Historic – The Jim Clark Revival, appuntamento dedicato agli appassionati di auto da corsa storiche. Opel sarà presente per la prima volta e celebrerà i 125 anni dalla sua prima vittoria nel motorsport con una mostra speciale sul tetto dei box. Tra i modelli esposti ci saranno rarità Opel Classic come la 12 CV del 1903, la “Green Monster” del 1914 e la RAK2 del 1928, insieme a Kadett GSi 16V DTM e Calibra V6 4×4 ITC. Spazio anche al futuro elettrico con la Mokka GSE Rally.

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Opel parteciperà per la prima volta allo storico evento automobilistico dell’Hockenheimring dall’8 al 10 maggio

L’ADAC Hockenheim Historic è un’attrazione imperdibile e un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di auto storiche da corsa. Solo lo scorso anno, oltre 45.000 persone si sono riversate in pista. Quest’anno, durante i tre giorni dell’evento, gli appassionati potranno ammirare leggendarie auto da corsa provenienti da Rüsselsheim. Un vero gioiello dell’automobilismo del passato, ad esempio, è il “Mostro Verde” . Con una cilindrata di 12,3 litri, una potenza di 191 kW (260 CV) e una velocità massima di 230 km/h, questo veicolo, costruito già nel 1914 negli stabilimenti Opel, rappresentava una vera e propria icona.

Facciamo un salto negli anni ’60: per molti, la vettura da turismo speciale del Gruppo 5 del 1968, basata sulla Rekord C e conosciuta come la “Vedova Nera” , è ancora indimenticabile. Per inciso, la vettura, inizialmente tenuta segreta prima del suo debutto ufficiale, fu testata e messa a punto all’Hockenheimring nel 1968. Nell’ultima gara della stagione del Gruppo 5, nello stesso anno, il pilota Erich Bitter realizzò il giro più veloce mai registrato su quel circuito.

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Per quasi tutti gli appassionati di coupé sportive, bastano le parole “Solo volare è più bello” e sanno a quale classica intramontabile e dalle forme sinuose ci si riferisce: l’ Opel GT . Una versione rossa di questa indimenticabile coupé sportiva sarà esposta anche all'”ADAC Hockenheim Historic” di quest’anno, perché l’Opel GT ha anche uno stretto legame con l’Hockenheimring. Il lancio dinamico internazionale della vettura ebbe luogo proprio su questo circuito nell’ottobre del 1968. Diverse migliaia di ospiti ebbero modo di testare a fondo la nuova arrivata, rimanendone entusiasti. Il resto è storia.

Il costruttore dimostrò fin da subito, con la Elektro GT del 1971 – ovviamente, sul circuito di Hockenheimring – che i veicoli elettrici erano in grado di offrire prestazioni eccezionali. Il 17 e 18 maggio, quasi esattamente 55 anni fa, Georg von Opel, nipote del fondatore dell’azienda, scese in pista con un prototipo appositamente preparato. Il risultato fu straordinario. La Elektro GT stabilì ben sei record mondiali per auto elettriche sul circuito.

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Una delle “eroine” dell’epoca d’oro del DTM è l’ Opel Kadett GSi 16V del 1989. Con una potenza massima di 199 kW (270 CV), il contagiri segnava l’incredibile cifra di 8.100 giri/min. Inoltre, la vettura brillava per un peso a vuoto di soli 800 chilogrammi, che le permetteva di affrontare le curve con estrema facilità alla fine degli anni ’80. Al centro di tutto c’erano i piloti Peter Oberndorfer, Volker Strycek e Markus Oestreich, che regalavano al pubblico puro divertimento con manovre audaci.

Naturalmente, anche quest’anno all’ADAC Hockenheim Historic sarà presente una campionessa davvero speciale: Opel Calibra V6 4×4 ITC , meglio conosciuta ai più come la Calibra “Cliff”. Manuel Reuter e Opel si aggiudicarono la vittoria nel Campionato Internazionale Turismo nel 1996 con questa vettura da corsa dotata di un motore V6 da 2,5 litri e circa 368 kW (500 CV).

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Oggi, le emozionanti corse e i rally sono elettrici. Con la prima coppa monomarca di rally completamente elettrica al mondo, Opel sottolinea da cinque anni il suo ruolo pionieristico e la sua competenza nel motorsport entusiasmante e a zero emissioni locali, che ispira clienti e appassionati. Il recente annuncio dell’ingresso in Formula E rafforza ulteriormente questa affermazione. Allo stesso tempo, con le sue nuove e accattivanti “auto sportive per tutti i giorni” come la Mokka GSE e la Corsa GSE a batteria, che saranno disponibili presso i concessionari entro la fine dell’anno, Opel dimostra come il piacere di guida sportiva elettrica susciti emozioni pure e possa essere vissuto dai clienti su strada.