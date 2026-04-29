Jeep: nuova partnership con Harley-Davidson per il 2026

Jeep e Harley-Davidson torneranno a collaborare in Europa a partire da quest’anno, proseguendo una cooperazione iniziata nel 2014. Entrambi i marchi rappresentano un forte senso di identità e appartenenza, plasmato dal desiderio di scoprire nuovi orizzonti, sia su strade infinite che fuori dai sentieri battuti. Jeep e Harley-Davidson hanno costruito le loro storie di successo su questa eredità, creando un legame profondo con gli amanti dell’avventura in tutto il mondo.

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Jeep e Harley-Davidson sono tra i marchi con i fan più appassionati al mondo

Il rinnovo della partnership rafforza ulteriormente il legame tra i due marchi iconici e le loro comunità, unite dagli stessi valori quali libertà, passione, avventura e autenticità, nonché da un profondo entusiasmo per le esperienze condivise. Jeep e Harley-Davidson sono tra i marchi con i fan più appassionati al mondo. Sia la comunità che gli Harley Owners Group uniscono appassionati di tutto il globo, i cui eventi attraggono regolarmente numerosi visitatori. Chi ama i viaggi non convenzionali apprezza lo scambio con persone che condividono la stessa passione, e quando Jeep e Harley-Davidson si incontrano, si può quasi sentire “Born to Be Wild” in sottofondo.

“Due icone, un’anima sola: questo riassume perfettamente lo spirito di questa collaborazione”, ha dichiarato Fabio Catone, Head of the Jeep Brand nella regione Europa allargata . “Jeep e Harley-Davidson sono più che semplici marchi: sono autentici simboli di libertà e avventura. Entrambi si rivolgono a persone che tracciano il proprio percorso e sono spinte dal desiderio di superare i limiti e vivere una vita senza restrizioni. Che si tratti di quattro ruote o di due, questa partnership celebra un atteggiamento condiviso, caratterizzato da capacità, indipendenza e dal coraggio di andare sempre oltre.”

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Nel corso del 2026, Jeep e Harley-Davidson daranno vita a un calendario di eventi congiunti in Europa, pensato per coinvolgere le rispettive community e celebrare valori condivisi come libertà, avventura e passione per il viaggio. Tra gli appuntamenti principali figurano l’European Spring Rally di Senigallia, dal 30 aprile al 3 maggio, l’Harley Owners Group Rally di Cascais, dal 18 al 21 giugno, l’European Bike Week al Faaker See, dall’8 al 13 settembre, l’International Ladies of Harley a Pescara, il 3 ottobre, e l’HOG Winter Meeting di Genova, il 28 novembre.

Gli eventi saranno promossi dagli Harley Owners Group insieme alla Jeep Community, con il supporto dei due brand e delle rispettive reti di concessionari. Protagonista sarà la nuova Jeep Compass 4xe, espressione dell’avventura elettrificata del marchio: un SUV pensato per l’offroad, ma adatto anche all’uso quotidiano.