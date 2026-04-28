Opel protagonista all’Electrified Horizon di Lipsia

Per Opel, la sigla GSE rappresenta emozione, prestazioni e mobilità elettrica dal carattere sportivo. Questo spirito sarà al centro di “Electrified Horizon”, evento in programma sabato 2 maggio nei pressi dell’aeroporto di Lipsia/Halle. Il marchio presenterà diversi modelli GSE, dalla Mokka GSE Rally alla Mokka GSE stradale, fino alle concept Manta GSE e Rocks e-XTREME, con un’anticipazione della futura Corsa GSE ancora camuffata.

Advertisement

Opel presente con Mokka GSE Rally, Mokka GSE, Manta GSE e Rocks e-XTREME

Da cinque anni, Opel sottolinea il suo ruolo pionieristico e la sua competenza nell’emozionante motorsport a zero emissioni locali, che affascina clienti e appassionati con la prima coppa monomarca di rally completamente elettrica al mondo. A partire dalla nuova stagione, che inizierà tra poche settimane, la serie di rally cambierà nome in ADAC Opel GSE Rally Cup e, con essa, nascerà anche l’ Opel Mokka GSE Rally. Con una potenza di 207 kW (281 CV), la Mokka GSE Rally è una vera e propria centrale elettrica. Grazie alla coppia di 345 Nm e alla sofisticata tecnologia ed elettronica derivate dal motorsport, questo primo veicolo da competizione sviluppato secondo il nuovo regolamento eRally5 promette prestazioni pari a quelle di una vettura Rally4, garantendo puro divertimento sia in pista che fuori.

Ma questo non bastava al management di Opel. Volevano che tutti provassero in prima persona l’emozione del rally, e così l’hanno portata letteralmente su strada con la nuova Opel Mokka GSE , ordinabile dallo scorso autunno . Potente quanto la sua controparte da rally e con una velocità massima di 200 km/h, l’attuale detentrice del titolo di “Volante d’Oro” sarà l’Opel di serie completamente elettrica più veloce di sempre, conquistando i visitatori dell'”Electrified Horizon” al primo sguardo.

Advertisement

Opel Manta GSe unisce heritage e innovazione, reinterpretando una coupé iconica con tecnologia moderna e propulsione elettrica a zero emissioni locali. Il Pixel Vizor, la livrea gialla e nera e il nuovo powertrain la rendono un neoclassico dal forte impatto visivo. La Rocks e-XTREME, invece, porta all’estremo la piccola Opel Rocks: una concept elettrica divertente, off-road e pensata per stupire anche i più giovani.

Chi desidera provare un piacere di guida elettrica più emozionante e dinamico non dovrà aspettare ancora a lungo. Un primo assaggio di ciò che ci aspetta sarà disponibile il 2 maggio, seppur ancora ben camuffato: entro la fine dell’anno, la nuova Opel Corsa GSE amplierà la gamma del modello GSE. Questo renderà la futura versione top di gamma dell’auto compatta più popolare in Germania la prossima sportiva di Opel per tutti i giorni, portando le massime prestazioni elettriche su strada per tutti.

Advertisement