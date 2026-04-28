Nuova Alfa Romeo Stelvio, la nuova sfida ai SUV tedeschi passa da tecnologia e identità

La nuova Alfa Romeo Stelvio è attesa tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028, ma il dibattito è già aperto: il SUV del Biscione riuscirà davvero a competere con le rivali tedesche? Ci riferiamo a marchi del calibro di BMW, Mercedes e Audi. La domanda non è nuova. Già in passato si era parlato in molte occasioni di un’Alfa Romeo capace di sfidare direttamente i marchi premium tedeschi, puntando su stile, dinamica di guida e identità sportiva. Quel progetto, però, non si è mai concretizzato fino in fondo.

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La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà finalmente all’altezza delle rivali tedesce sotto tutti i punti di vista?

Con la nuova Alfa Romeo Stelvio, il tema torna centrale. Secondo quanto scritto ieri da Autocar la decisione di mantenere motorizzazioni termiche accanto alla nuova variante elettrica sarebbe la scelta corretta per Alfa Romeo. Una gamma più ampia potrebbe infatti aiutare il marchio a non perdere il legame con gli appassionati, offrendo allo stesso tempo una risposta alla transizione elettrica.

Il nodo principale resta però tecnologico. Il magazine inglese infatti ieri ha messo in evidenza che per essere davvero competitiva, la nuova Alfa Romeo Stelvio dovrà confrontarsi con modelli già molto avanzati come BMW iX3 e Mercedes-Benz GLC EQ. Non basteranno il design italiano e il piacere di guida: serviranno autonomia, efficienza, tempi di ricarica e contenuti digitali all’altezza del segmento premium.

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Secondo l’analisi di Autocar, nuova Alfa Romeo Stelvio e nuova Giulia potrebbero nascere su piattaforma STLA Large. Tuttavia, altre indiscrezioni indicano una possibile evoluzione dell’attuale architettura Giorgio, ribattezzata Giorgio EVO. In entrambi i casi, la sfida sarà trasformare la base tecnica in un prodotto convincente, soprattutto dopo le accoglienze non entusiastiche riservate ad alcuni primi modelli su STLA Large, come Dodge Charger e Jeep Wagoneer S.

Un altro punto critico riguarda l’assenza, al momento, di una piattaforma a 800 volt nel mondo Alfa Romeo e più in generale in Stellantis. Mercedes, BMW e Volvo si stanno già muovendo in questa direzione, puntando su ricariche più rapide e maggiore efficienza. Se l’aggiornamento arrivasse troppo tardi, la Stelvio rischierebbe di partire in svantaggio.

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Le attuali Giulia e Stelvio hanno conquistato molti estimatori grazie a comportamento dinamico e personalità. Le eredi, però, dovranno fare un passo ulteriore. Per sedurre davvero i clienti premium, non basterà emozionare: servirà anche convincere con tecnologia, razionalità e competitività concreta.