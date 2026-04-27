Fra il 12 e il 14 giugno è tempo di Festival Opel Firenze Rocks

Si terrà fra il 12 e il 14 giugno prossimi il Festival Opel Firenze Rocks presso la Visarno Arena. L’ottava edizione è stata presentata lo scorso venerdì 24 aprile durante una conferenza stampa alla presenza di Sara Funaro, sindaca di Firenze, e di Giorgio Vinciguerra che è managing director di Opel Italia. Durante l’incontro con la stampa e con le istituzioni sono stati anche annunciati i principali dettagli dell’evento, a cominciare dagli artisti presenti del calibro di Lenny Kravitz, Salmo, The Cure, Robbie Williams e tanti altri.

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L’appuntamento di Firenze si è rivelato essere centrale nel panorama dei live su scala europea, capace di porre Firenze, ogni anno, tra i principali hub della musica su scala internazionale. I dati delle precedenti edizioni del Festival Opel Firenze Rocks dicono che la presenza straniera è risultata essere sempre più ampia e variegata con spettatori che provengono da più di 50 Paesi con una forte incidenza dei mercati europei come Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Svizzera che rappresentano bacini principali che coprono, in alcune giornate, oltre il 60%-65% delle presenze a livello internazionale. Molte quote provengono comunque anche da Stati Uniti e Nord Europa, così come in misura crescente anche da mercati extraeuropei. Un apporto geografico che conferma le capacità del festival di intercettare i flussi del turismo musicale europeo, ma anche intercontinentale.

Il Festival Opel Firenze Rocks sarà aperto il 12 giugno da Lenny Kravitz e Salmo, che saranno entrambi per la prima volta presenti sul palco del Firenze Rocks. In apertura ci saranno invece The Sophs, che rappresentano un giovane progetto che si muove fra rock, pop punk e funk, con un’identità fresca e già ben definita. Sabato 13 giugno sarà invece il turno di Robbie Williams e anche per lui sarà la prima volta al festival. Domenica 14 giugno il gran finale è affidato ai The Cure, una fra le band più influenti della storia del rock. Ad arricchire la giornata ci penseranno i Mogwai, pionieri del post-rock globale, gli scozzesi The Twilight Sad e gli irlandesi Just Mustard, oggi fra i nomi più interessanti della scena alternativa contemporanea.

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L’Area Village sarà come sempre il cuore pulsante del Festival Opel Firenze Rocks

Come durante ogni edizione, il vero cuore pulsante del Festival Opel Firenze Rocks sarà ancora una volta rappresentato dall’Area Village ovvero un parco da più di 6.000 metri quadrati destinato ad offrire al pubblico un’esperienza immersiva a 360 gradi. Grazie all’apporto dei tanti partner coinvolti, il pubblico sarà protagonista di momenti di grande intrattenimento potendo anche accedere a un’offerta food & beverage selezionata usufruendo di spazi dedicati al relax e anche alla socialità. Fra le principali novità dell’edizione in programma il prossimo giugno c’è anche l’introduzione del sistema di pagamento per il food & beverage che guarda al 100% cashless. In questo modo viene semplificata l’esperienza del pubblico, con anche lo scopo di evitare le code.

L’edizione 2026 del Festival avrà per la prima volta Opel come Title Sponsor, per questo motivo il nome dell’appuntamento muta proprio in Opel Firenze Rocks. Il Festival permetterà al costruttore tedesco di casa Stellantis di puntare a un ecosistema di attivazioni ed esperienze utili a coinvolgere il pubblico rafforzando il dialogo con una community giovane e appassionata.

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Al centro delle attività ci sarà la nuova Opel Frontera Electric che si pone al centro della nuova identità del marchio, puntando su un approccio a zero emissioni. La partnership col Festival in programma il prossimo giugno a Firenze è indicativa di un passaggio strategico importante per Opel, che vuole puntare sulla musica per meglio esprimere la propria evoluzione ovvero quella di un marchio sempre più contemporaneo, accessibile e vicino alle nuove generazioni. Allo stesso tempo per Firenze Rocks la collaborazione intrapresa con Opel è indicativa di un capitolo nuovo nell’intero percorso di crescita del Festival. Ne deriva un progetto condiviso con lo sguardo puntato verso il futuro ovvero verso una progettualità che si fa sempre più ambiziosa, pur mantenendo al centro qualità dell’offerta artistica e esperienza del pubblico.