Le prime spedizioni della nuova Fiat 500X sono arrivate sul suolo americano al porto di Baltimora ( Maryland ). Nei prossimi giorni altre unità arriveranno in vari porti in tutto il paese. “Il nostro primo lotto di nuovi crossover Fiat 500X di nuova concezione per il 2019 stanno appena iniziando ad arrivare”, ha affermato Steve Beahm, responsabile delle marche Dodge, SRT, Chrysler e FIAT in Nord America . “I clienti saranno presto in grado di provare e apprezzare il nuovissimo motore da 1,3 litri con turbocompressore, con una coppia al vertice della categoria, capacità di trazione integrale standard e una serie di nuove caratteristiche di sicurezza e tecnologia.”

Prodotto in Italia presso l’impianto di assemblaggio Melfi, il veicolo è alimentato da un nuovissimo motore turbo da 1,3 litri che produce 177 cavalli, dotato di tecnologia stop-start (ESS) abbinata a una trasmissione automatica a nove velocità. Avvolto in un rivoluzionario design italiano, il veicolo completa la gamma FIAT con la trazione integrale standard. Oltre al nuovo design dei fari anteriori e posteriori, il nuovo piccolo crossover FIAT offre quasi 70 caratteristiche di sicurezza che ora includono Adaptive Cruise Control e Front Park Assist. La Fiat 500X del 2019 è disponibile in tre configurazioni di modelli: Pop, Trekking e Trekking Plus e ha un prezzo di vendita al dettaglio consigliato dal produttore statunitense (MSRP) di 25,985 dollari. La 500X 2019 arriverà nelle concessionarie del marchio italiano negli Stati Uniti questa primavera.