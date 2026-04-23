Kimera EVO38 Collezione Martini, non solo un omaggio alla storia Lancia

Kimera Automobili torna a stringere la mano a Martini, e questa volta lo fa con un progetto che va ben oltre una livrea celebrativa appiccicata sopra a qualcosa che già esisteva. La EVO38 Collezione Martini è una serie esclusiva presentata in Costa Smeralda, in occasione del Rally Storico Costa Smeralda 2026, e il luogo non è scelto per caso. Era già qui, nel 2023, che il costruttore piemontese aveva alzato il sipario sulla EVO37 Martini 7, segnando l’inizio di un sodalizio che adesso cambia passo.

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Il punto di partenza è l’identità visiva Martini, quei colori, blu, azzurro, rosso, che chiunque abbia mai visto una foto di un rally degli anni Settanta riconosce istintivamente. Kimera non li replica: li reinterpreta. La base cromatica spazia tra Bianco Perla, Rosso Vermouth e verde Dry, e ogni esemplare è pensato come tessera di una collezione più ampia, non come pezzo unico fine a se stesso.

La differenza con la Kimera EVO37 Martini 7 è proprio questa. Non più un omaggio certosino (neanche a dirlo, alla mitica Lancia 037), ma un sistema di varianti capace di tenere vivo il linguaggio estetico delle vetture da corsa storiche senza scivolare (troppo) nella nostalgia.

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Sotto la carrozzeria, le cose si fanno serie. Il motore quattro cilindri 2.1 litri con doppia sovralimentazione sale a 640 CV con una coppia prossima ai 700 Nm, aiutato dal sistema Flex Fuel che apre le porte al bioetanolo E85. Il raffreddamento dell’intercooler è stato riprogettato per garantire stabilità anche quando si spinge davvero. Il peso si ferma intorno ai 1.100 kg considerato anche l’uso esteso di carbonio e kevlar. E poi, prese d’aria funzionali e finiture ceramiche sull’impianto di scarico. Niente decorazione, tutto ha una funzione.

Guardando avanti, Kimera prepara qualcosa di più grande. La futura K-39 debutterà al Concorso di Eleganza Villa d’Este sul Lago di Como. Rappresenterà la prima vera hypercar del marchio, progettata per strada e competizioni, con un’ispirazione dichiarata alle vetture Gruppo 5 degli anni Ottanta.