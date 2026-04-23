DS N°8, la ricarica senza badge e senza app: Stellantis scopre il Plug & Charge

DS N°8 smette di fare le cose a metà. La berlina elettrica di DS Automobiles si aggiorna con due novità che cambiano concretamente il rapporto con la ricarica: il Plug & Charge e un caricabatterie di bordo trifase opzionale da 22 kW. Tutto indirizzato a mettere sostanza.

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Partiamo dal Plug & Charge, perché qui c’è anche un primato di gruppo da registrare. Si tratta della prima volta in assoluto per Stellantis, e la funzionalità è di serie su tutti i modelli DS N°8 prodotti a partire dai primi di aprile 2026.

Il meccanismo è semplice, meno banale nell’infrastruttura che ci sta dietro. Una volta collegata a una colonnina compatibile, l’auto si autentica da sola tramite un certificato digitale integrato. Niente app, niente badge, niente carte. Si aggancia il cavo e si aspetta. Il tutto rientra nell’ecosistema Free2Move Charge, che garantisce accesso a oltre un milione di punti di ricarica in Europa, di cui più di 50.000 compatibili con il protocollo Plug & Charge. Il servizio è attivo in Italia e in altri sette Paesi europei.

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Sul fronte della ricarica in corrente alternata, il caricabatterie trifase da 22 kW è disponibile come optional a 900 euro sulle versioni FWD, FWD Long Range e AWD Long Range, oltre che sugli allestimenti Pallas ed Etoile. L’unità da 11 kW rimane di serie sull’intera gamma DS N°8, per chi non ha fretta o non ne ha bisogno.

Con il 22 kW, la variante a trazione anteriore con batteria da 73,7 kWh passa dal 20% all’80% in due ore e 35 minuti. Con l’11 kW la stessa operazione ne richiede quattro e 55. La versione Long Range da 97,2 kWh scende da sei ore e 10 minuti a tre ore e 20. Non è una differenza trascurabile, soprattutto per chi usa l’auto tutti i giorni e non vuole fare i conti con il calendario ogni volta che deve ricaricare.

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L’ammiraglia già sulla carta ha argomenti solidi: fino a 750 km di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP, 500 in autostrada. Gli aggiornamenti di aprile non cambiano il DNA della DS N°8, ma tolgono qualche attrito inutile dal quotidiano.