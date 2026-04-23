Fiat Ducato: 150 unità entrano nella flotta di 99RENT

99RENT, leader nel mercato polacco del noleggio auto, ha ampliato la propria flotta con 150 Fiat Ducato. Si tratta di un ulteriore ordine per questo modello da parte di 99RENT, che ha già ordinato quasi 300 Ducato in totale, a conferma dell’elevata idoneità del veicolo per un utilizzo intensivo in flotta e della sua adattabilità alle esigenze di clienti aziendali e professionisti del settore.

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Si tratta di un ulteriore ordine per 99RENT, che ora vanta un portafoglio di quasi 300 veicoli Fiat Ducato

99RENT amplia costantemente la propria offerta di noleggio a breve, medio e lungo termine, rispondendo alle crescenti esigenze dei clienti in una vasta gamma di settori e industrie. Scegliendo i veicoli Fiat Ducato, l’azienda offre ai clienti soluzioni di trasporto flessibili, collaudate ed economiche, adatte a un utilizzo intensivo.

Il Fiat Ducato, prodotto nello stabilimento Stellantis di Gliwice, è da tempo leader nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni. Grazie al design innovativo, al concetto efficiente e all’eccezionale versatilità, questo modello rappresenta un valido strumento di lavoro per aziende di svariati settori. L’ampia gamma di allestimenti, il volume di carico fino a 17 m³ e la portata utile fino a 1,4 tonnellate rendono il Ducato ideale sia per il trasporto urbano che per quello a lungo raggio.

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“Il fatto che 99RENT abbia scelto ancora una volta il Fiat Professional Ducato è la migliore conferma del valore di questo modello nelle operazioni quotidiane di gestione delle flotte. Il Ducato soddisfa appieno le esigenze delle aziende che offrono il noleggio di veicoli commerciali, combinando affidabilità, ampie possibilità di configurazione e un costo totale di proprietà ottimale. Siamo lieti di supportare lo sviluppo di 99RENT fornendo veicoli prodotti in Polonia”, ha dichiarato Marcin Zaręba, Direttore B2B del Gruppo Stellantis in Polonia.

Lo stabilimento Stellantis di Gliwice fa parte della business unit Stellantis Pro One, responsabile dei veicoli commerciali del Gruppo e leader nel mercato UE30 con una quota di mercato del 28,7% dopo il primo trimestre del 2026. Lo stabilimento di Gliwice produce i modelli Fiat Professional Ducato, Opel Movano, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Vauxhall Movano, venduti ai clienti nei mercati europei.