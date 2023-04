Kimera EVO37 Martini 7: svelata la nuova versione creata con Martini e Miki Biasion

Kimera Automobili ha deciso di celebrare le sette vittorie del Martini Racing Team nel mondiale rally con una serie speciale della EVO37, chiamata Kimera EVO37 Martini 7, realizzata in collaborazione con Martini e Miki Biasion.

Con questa speciale vettura, l’azienda ha voluto ricordare i Campioni del Mondo Rally. Una squadra, un gruppo di uomini, anch’essi illuminati da passione, arguzia, cuore ed intelligenza, che, in modo epico ed eroico, dominarono la scena delle leggendarie gare di rally negli anni ‘80 e ’90.

Kimera EVO37 Martini 7 profilo laterale

Kimera EVO37 Martini 7: la nuova vettura celebra le sette vittorie rally di Martini Racing

Era il Team Lancia Martini Racing che, a partire dal 1983, colorò con le indimenticabili strisce blu, azzurro e rosso le scene del mondiale rally, affiancando a questi, il colore verde-bianco-rosso di un’Italia che, mai come in quel decennio, era forte e prosperosa, guidata da un ottimismo e da un’allegria rampante.

Furono anni gloriosi, floridi e meravigliosi. Di questi, nei rally, sicuramente il più incredibile fu il 1983, quando il piccolo gruppo di prodi italiani sconfisse Audi grazie alla raffinata strategia e all’intelligenza tattica brillante e astuta di Cesare Fiorio.

Quel primo titolo mondiale permise al Team Martini Racing di continuare a vivere, a gareggiare e a prendere coraggio, riuscendo poi a fare la voce grossa nei rally mondiali per i successivi 10 anni. La 037 passò il testimone, prima all’S4 e poi alle Delta Integrali che vinsero altri sei titoli iridati.

Nei primi anni ’90, Lancia celebrò il quinto ed il sesto titolo mondiale vinti dalle berlinette integrali con le versioni speciali della Delta Evoluzione, rispettivamente chiamate Martini 5 e Martini 6. Due edizioni a serie limitata, riconoscibili ed inconfondibili per le fiancate finemente decorate con le strisce blu, azzurre e rosse e con l’orgogliosa scritta World Rally Champion.

Tuttavia, sebbene i titoli iridati conquistati dalle Delta furono effettivamente sei, quelli del Martini Racing Team – proprio grazie al primo Mondiale precedentemente conquistato dalla 037 – furono in realtà sette, ma mai nessuno prima d’ora aveva reso tributo a questa gloriosa epopea sportiva di quella squadra di grandi piloti, ingegneri, meccanici e uomini che, con infinita passione, impavido coraggio, acuta intelligenza e grande umanità, conquistarono vittorie e successi come mai nessuno nei rally.

Kimera Automobili ha raccolto oggi l’eredità e i valori di quegli uomini e li ha celebrati con la Kimera EVO37, una vettura prodotta in soli 37 esemplari che ripropone il design, le soluzioni tecniche e meccaniche che sintetizzano perfettamente le vetture del Martini Racing Team.

L’azienda è riuscita a mettere allo stesso tavolo gli uomini del passato e quelli del presente. Claudio Lombardi, Sergio Limone e Vittorio Roberti hanno tramandato la loro esperienza ed il loro sapere ai tecnici che hanno lavorato sulla EVO37 e nessuno meglio di Miki Biasion ha potuto invece trasmettere a Luca Betti le sensazioni di guida e di comportamento delle vetture torinesi che hanno conquistato così tanti mondiali.

È il successore delle Delta Martini 5 e 6

E proprio Biasion è stato il vero anello di congiunzione fra passato e presente, il detentore di quel testimone culturale, sportivo e tecnico che è arrivato in Kimera Automobili. Per chiudere questo cerchio storico, non poteva mancare Martini, il brand torinese che ha dato il nome al Martini Racing Team e che ha immediatamente e favorevolmente sposato e battezzato l’idea della celebrazione dei sette titoli mondiali vinti.

È nata così la Kimera EVO37 Martini 7. Si tratta di un’edizione speciale in serie limitata che rende tributo ai sette titoli mondiali rally vinti dal Martini Racing Team. È una vettura in continuazione delle precedenti auto celebrative (Delta Martini 5 e 6), con quelle stesse strisce, quei colori e quella emozionante scritta World Rally Champion.

È stata presentata venerdì sera presso l’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo in occasione del Rally Costa Smeralda Storico, esattamente dove fu presentata al mondo nel 1983 la 037 Gruppo B per la prima volta in livrea Martini Racing.

A questo ricorso storico non potevano mancare i padrini d’eccezione. La Kimera EVO37 Martini 7 è stata svelata dal fondatore di Kimera Automonili Luca Betti e da Miki Biasion, Markku Alen, Kikki Kivimaki e Cesare Fiorio. È stata una cerimonia emozionante nel rivedere questi uomini attorno a questa vettura tributo in livrea Martini.

Quest’auto è un’ulteriore evoluzione di una già autentica evoluzione. Presenta dettagli maniacali come gli esterni, caratterizzati da un pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio con splitter, minigonne laterali ed estrattori nolder sulle griglie frontali del cofango anteriore. Sul fianco troviamo delle prese d’aria NACA, così come sui laterali del cofango anteriore, che presenta un giro lunotto rinnovato da nuove aperture di estrazione dell’aria.

Una raffinata citazione si trova poi nel paraurti posteriore, che ha un sistema di sgancio rapido in modo da poter rimuovere la parte bassa del posteriore di questa EVO37 facendo intravedere la splendida meccanica, esattamente come la 037 Gruppo B EVO 2.

Da qui, come allora, si possono intravedere la culatta del cambio e gli scarichi a doppio cono intersecato, ma con una rivisitazione artigianale in chiave moderna e soprattutto con un trattamento in materiale ceramico bianco che, oltre a migliorare le prestazioni, richiama il colore bianco della carrozzeria Martini Racing, anch’essa rivista nella colorazione con una verniciatura bianca arricchita da una moderna perlatura.

I cerchi della EVO37 Martini 7 sono stati completamente ridisegnati, con un richiamo inconfondibile a quelli della Delta Evoluzione, ma con un importante lavoro di alleggerimento e raffinamento sulle razze. Nei vani interni torna poi il tipico carbon kevlar giallo/nero, presente su tutte le Delta Gruppo A.

L’abitacolo

Arrivando all’abitacolo, è totalmente in fibra di carbonio a vista e lo stesso Alcantara azzurro traforato con le cuciture rosse caratterizza i sedili, che richiamano nelle forme quelli della S4, così come i pannelli delle portiere e il cielo.

Il cruscotto ha gli stessi colori dei contagiri arancione fluorescente delle vetture da gara e ogni pulsante ha un’etichetta esattamente come all’epoca. Nel tunnel compaiono due manettini per la regolazione dell’ABS Motorsport e del Traction Control.

Le prestazioni migliorano ulteriormente quelle della Kimera EVO37. Il peso è diminuito grazie al generoso utilizzo di carbonio e carbon kevlar, il cambio ha una rapportatura più corta e rallystica mentre il motore guadagna altri 50 CV, arrivando a 550 CV su circa 1100 kg per un rapporto peso/potenza di 1 a 2 CV/kg.

La speciale Kimera EVO37 Martini 7 è stata realizzata con metodologie d’eccellenza tipiche dell’industria automotive e quanto di meglio viene offerto dalla moderna tecnologia in campo motoristico: 3D scanning, reverse engineering, CAD, CAE, prototipazione rapida, fresatura in CNC, sinterizzazione, elettronica e il non plus ultra delle soluzioni tecnologiche disponibili.

Per questo, Kimera Automobili ha coinvolto in questo progetto i migliori specialisti e fornitori torinesi in ambito automotive: Bonetto CV, Italtecnica, Sparco, Bellasi, Gma Group, EGS Lobart, JM, AM, Silatech, CiElle Tronics e Medici. Ai quali si aggiungono i nomi di altre eccellenze italiane (e non), quali Pirelli, Alcantara Goodwool, Pakelo, Andreani – Ohlins, Brembo e Sprint Filter.

La EVO37 Martini 7 unisce lo stile, il sapore e il fascino di una delle più leggendarie regine da corsa degli anni ‘80, con le caratteristiche di una vettura moderna in termini di tecnologia, qualità e prestazioni. Nell’interpretazione in chiave moderna, oltre all’evidente discendenza dalla 037, si ritrovano infatti evidenti tratti della S4 e delle successive Delta Integrali (4WD, 8v, 16v ed Evoluzione).