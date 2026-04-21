Citroën amplifica alla Milano Design Week la sua passione per il ciclismo

Da oggi al 26 aprile, in occasione della Milano Design Week 2026, Citroën mette in vetrina la sua relazione con il ciclismo. Per l’importante evento, che celebra il disegno industriale, il capoluogo lombardo rafforza il suo ruolo di fucina di creatività, su tutti i fronti, con il coinvolgimento spontaneo e non pianificato di tante aziende ed operatori, senza una regia centrale, in concomitanza con il Salone del Mobile.

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Nel corso di questo prestigioso rendez-vous, Maison Citroën si trasformerà in un “contenitore” immersivo, dove vivere in modo coinvolgente l’incontro tra design, mobilità e grande ciclismo italiano. Il flagship store della casa automobilistica francese, durante la Milano Design Week 2026, assumerà così la natura di un vero e proprio amplificatore della partnership del “double chevron” con il mondo del ciclismo, ossia delle due ruote a trazione umana, la cui magia sarà raccontata con allestimenti e immagini capaci di produrre emozioni.

In tal modo verrà narrato il legame profondo che unisce Citroën alla popolare disciplina sportiva che, nel Belpaese, ha il suo fiore all’occhiello nel Giro d’Italia, di cui il marchio transalpino è mobility partner. Con questa iniziativa la Maison Citroën ribadisce il suo ruolo di spazio di relazione, cultura e coinvolgimento urbano. Lo spazio espositivo, durante la Milano Design Week 2026, assume simbolicamente la tinta rosa, per evidenziare il legame con la corsa ciclistica più amata e seguita della nostra nazione. Di questo colore è la maglia del leader della mitica sfida a due ruote.

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Il cromatismo, presente dalla vetrina agli interni, evoca l’attesa del prossimo Giro d’Italia. Si trova anche nella carrozzeria della Ami messa al centro della scena, che ne sposa la livrea. Il tutto per celebrare la passione e la forza della liaison di Citroën con il grande ciclismo, raccontato nello spazio espositivo anche attraverso le immagini che fluiscono nell’ampio monitor TV presente al suo interno, per rafforzare il dialogo tra sport, territorio e mobilità sostenibile.

Maison Citroën conferma così il proprio ruolo di piattaforma di esperienza e storytelling, capace di tradurre i valori del marchio – accessibilità, vicinanza alle persone e innovazione – in un racconto contemporaneo che unisce stile, città e passione sportiva, accompagnando il pubblico della Milano Design Week verso la partenza del Giro d’Italia di ciclismo, la cui carovana sarà seguita, dall’8 al 31 maggio, da una flotta di esemplari del Nuovo SUV C5 Aircross.

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Fonte | Stellantis