Maserati è Official Sponsor and Mobility Partner di Salone del Mobile.Milano 2026

Maserati sceglie il palcoscenico del Salone del Mobile.Milano 2026 per ribadire con forza la propria visione del lusso contemporaneo. Il marchio del Tridente sarà infatti Official Sponsor and Mobility Partner della 64ª edizione della manifestazione internazionale dedicata all’arredo e al design, in programma dal 21 al 26 aprile a Fiera Milano Rho. Una presenza che va ben oltre la sponsorizzazione e che sancisce l’incontro tra due universi accomunati da valori profondi: artigianalità, innovazione, ricerca estetica e capacità di offrire esperienze esclusive.

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Maserati prende parte al più famoso evento dedicato al design, affermando la sua visione di eleganza contemporanea

Nel cuore del quartiere fieristico, lungo il suggestivo Corso Italia, prenderà forma la Maserati Lounge, uno spazio pensato per accogliere ospiti, stakeholder e media in un ambiente raffinato, dove il dialogo tra automotive e design si traduce in un’esperienza concreta. L’allestimento nasce dalla collaborazione con Giorgetti e dal supporto di SYSTEM PREFERENCES: protagonisti il divano e le poltrone Lorelei, insieme al tavolino Ligea della collezione Giorgetti Maserati Edition, linea che trasferisce nell’interior design i codici stilistici e materici della casa modenese.

A completare l’atmosfera contribuiranno i diffusori acustici Amati Folgore by Sonus faber, edizione limitata di speaker high-end ispirata alla GranTurismo Folgore. Materiali innovativi, finitura Rame Folgore e ingegneria acustica avanzata si fondono per offrire un’esperienza sonora immersiva, trasformando lo spazio in una vera dichiarazione di eccellenza italiana.

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Accanto alla Lounge sarà esposta la one-off Grecale Giorgetti, nata dal programma Maserati Fuoriserie e già presentata durante la Milano Design Week 2025 con nuovi accessori dedicati all’outdoor e al viaggio. Nei pressi dell’ingresso Est troverà invece spazio la GranTurismo Meccanica Lirica, frutto di un progetto che intreccia precisione meccanica e musicalità del suono, mettendo in dialogo ingegneria, arte e identità modenese.

La presenza di Maserati si estenderà anche oltre Rho Fiera, raggiungendo il centro di Milano. Tra le iniziative collaterali spicca il Design Kiosk in piazza della Scala, attivo dal 17 al 26 aprile come luogo d’incontro per la design community. Qui, nella serata conclusiva, Maserati porterà il proprio contributo al confronto su design, cultura e innovazione.

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“Per Maserati questa collaborazione rappresenta un’opportunità strategica”, ha dichiarato il COO Santo Ficili, sottolineando il legame tra visione, creatività e qualità assoluta. Un pensiero condiviso anche da Paola Cavaggioni, Direttrice Marketing e Comunicazione del Salone, che vede nella presenza del Tridente una convergenza capace di arricchire il racconto del progetto contemporaneo. Al Salone 2026, Maserati non porta soltanto automobili: porta un’idea di bellezza in movimento.