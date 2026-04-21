Una delle Maserati più rare al mondo è stata avvistata in strada

La Maserati MC12 esiste in appena cinquanta esemplari stradali in tutto il mondo e, nella maggior parte dei casi, queste vetture non si muovono affatto. Restano ferme nei musei, custodite in collezioni private oppure nascoste sotto un telo, in garage climatizzati. È il destino abituale delle auto da cinque milioni di dollari: non essere guidate. Eppure, ogni tanto, c’è un’eccezione.

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Avvistata a Dubai una rarissima Maserati MC12 in liviera Bianco Fuji e Blu Victory: una delle 50 stradali costruite

È il caso di uno splendido esemplare targato Maserati avvistato a Dubai, impegnato a circolare su strada con una naturalezza quasi disarmante. La vettura si presenta nella raffinata livrea Bianco Fuji e Blu Victory, combinazione cromatica che esalta ancora di più le proporzioni estreme e il fascino senza tempo della MC12. Vederla in movimento, lontano dai riflettori di un concorso d’eleganza o dal silenzio di una collezione, è qualcosa che colpisce davvero.

La Maserati MC12 nacque nei primi anni Duemila con un obiettivo molto chiaro: omologare la versione da corsa destinata al campionato FIA GT. La logica, in questo caso, era ribaltata rispetto alla tradizione delle supercar stradali: prima la pista, poi la strada. Sotto la carrozzeria batteva un V12 da 6 litri e 621 cavalli, derivato dalla Ferrari Enzo, modello con cui condivideva piattaforma e gran parte del DNA tecnico. In totale furono realizzate cinquanta unità stradali, a cui si aggiunsero dodici esemplari destinati esclusivamente alle competizioni.

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Nel tempo, il mercato del collezionismo ha trasformato auto come la Maserati MC12 in veri e propri asset finanziari. Chi oggi ne acquista una non compra soltanto un’automobile, ma una riserva di valore su quattro ruote. Proprio per questo, incontrarne una su strada ha un significato speciale. Un promemoria prezioso che certe auto, per quanto inestimabili, sono nate prima di tutto per essere guidate.