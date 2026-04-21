Stellantis, maggio decisivo: il possibile faccia a faccia tra Filosa e il Governo accende il dossier Italia

Il mercato guarda già a maggio come a un mese chiave per il futuro di Stellantis in Italia. Le azioni del gruppo hanno aperto la seduta di martedì 21 aprile 2026 in rialzo di circa l’1% a Piazza Affari, ma più dei movimenti di Borsa a richiamare l’attenzione è soprattutto il possibile incontro tra il CEO Antonio Filosa e i vertici del Governo italiano. Un confronto che, secondo le indiscrezioni, potrebbe tenersi già nei primi giorni del prossimo mese e che avrebbe un peso politico e industriale tutt’altro che secondario.

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Stellantis: Filosa potrebbe incontrare il governo prima dell’investor day

Il tavolo, se verrà confermato, arriverebbe in un momento particolarmente delicato per il gruppo. Da una parte c’è l’attesa per il nuovo piano industriale, in agenda il 21 maggio, dall’altra c’è la necessità di fare chiarezza sul futuro degli stabilimenti italiani e sulle prospettive produttive nel nostro Paese. Il principale interlocutore istituzionale sarebbe il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, già più volte intervenuto sul tema automotive con toni netti e con una linea orientata alla difesa della produzione nazionale.

Stellantis ha precisato che non sono previsti incontri formali per anticipare i contenuti del piano, ma i contatti con l’esecutivo restano frequenti. Ed è proprio questo il punto che il mercato osserva con attenzione: il dialogo tra azienda e Governo viene considerato essenziale per capire quali margini esistano per tutelare gli impianti italiani, in una fase di transizione complessa per tutta l’industria automobilistica europea.

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Il dossier più sensibile resta quello di Cassino, dove il primo trimestre del 2026 si è chiuso con appena 2.916 unità prodotte, in calo del 37% su base annua. Una frenata pesante, legata anche ai ritardi nella revisione della gamma Alfa Romeo, ormai orientata verso un mix di modelli ibridi ed elettrici. È evidente che un eventuale confronto tra Filosa e il Governo non potrebbe prescindere proprio da qui: volumi, nuovi modelli e continuità produttiva saranno i temi centrali.

Sul tavolo restano inoltre le ipotesi di partnership con gruppi cinesi come Dongfeng o Leapmotor, utili a saturare la capacità produttiva degli impianti europei. Il Governo, per voce di Urso, ha già fatto sapere di essere aperto a investimenti esteri capaci di salvaguardare occupazione e produzione. Per questo il possibile incontro di maggio viene letto come un passaggio cruciale: non solo un confronto istituzionale, ma un momento decisivo per capire quale spazio avrà davvero l’Italia nella futura strategia di Stellantis.