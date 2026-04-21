Fiat protagonista alla Deejay Ten di Bari: 10 mila runner e una festa di energia firmata 500 Hybrid

Sport, musica, partecipazione e voglia di stare insieme. La tappa barese della DEEJAY TEN 2026, andata in scena ieri nel capoluogo pugliese, ha confermato ancora una volta la forza di un format che da oltre vent’anni riesce a trasformare una corsa non agonistica in un grande momento collettivo. Anche quest’anno l’evento ha richiamato numeri importanti, coinvolgendo 10.000 runner in una giornata che ha unito movimento e intrattenimento in un’atmosfera leggera, inclusiva e profondamente popolare. In questo contesto si è inserita la presenza di FIAT, partner della manifestazione con la nuova 500 Hybrid, Auto Ufficiale della DEEJAY TEN 2026.

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Fiat 500 Hybrid è stata l’Auto Ufficiale della Deejay Teen di Bari

Un abbinamento che appare naturale per affinità di linguaggio e di valori: vicinanza alle persone, semplicità, spirito conviviale e una visione della mobilità che punta a essere sempre più urbana, accessibile e quotidiana. Nel cuore del DeeJay Village, lo stand FIAT è diventato uno dei punti di maggiore richiamo dell’intero villaggio, accogliendo oltre 35.000 persone in un ambiente pensato per coinvolgere il pubblico in modo diretto.

L’idea alla base dell’attivazione era chiara: trasformare la presenza del marchio in un’esperienza da vivere, più che in una semplice esposizione. Il concept “That’s Amore” ha guidato le attività della giornata, tra installazioni leggere, momenti di interazione e una narrazione costruita su spontaneità e condivisione.

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Una segnaletica ironica ha invitato i partecipanti a scambiarsi un bacio, mentre cartoline dedicate hanno raccolto messaggi d’affetto e d’amore, letti poi in diretta durante il live radiofonico. Un modo semplice ma efficace per rendere il pubblico parte attiva dell’evento. Accanto a questo, a bordo della Fiat 500, sono stati realizzati brevi video in stile Dolce Vita, poi condivisi sui social, contribuendo a prolungare il racconto della giornata anche oltre il villaggio.

La 500 Hybrid, progettata al Centro Stile di Torino e prodotta a Mirafiori, si conferma intanto come uno dei modelli simbolo della mobilità urbana del marchio. Dimensioni compatte, linee iconiche e tecnologie intelligenti ne definiscono il profilo, in una sintesi che punta a unire stile, efficienza e attenzione all’ambiente.

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Dopo Torino e Bari, il tour di FIAT accanto alla DEEJAY TEN 2026 proseguirà a Treviso il 17 maggio, prima del gran finale di Milano il 4 ottobre. Un percorso che continua a raccontare una mobilità dal volto umano, vicina alle persone e capace di entrare con naturalezza nei momenti di festa e condivisione.