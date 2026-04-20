Fiat Topolino e Gallo ancora insieme: un “mare” di stile alla Milano Design Week 2026

La nuova collaborazione tra Fiat Topolino e Gallo si evolve e celebra il design, la creatività e la sostenibilità. Lo fa mettendo al centro il nuovo colore corallo che diviene chiave narrativa e cromatica di tutto il progetto, essendo simbolo di energia e vitalità oltre che di buon auspicio.

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Dopo la presentazione della personalizzazione che si ispira alle righe multicolor tipiche di Gallo, il progetto si arricchisce ulteriormente ponendo in essere tre nuove livree dedicate alla Fiat Topolino e presentate oggi in anteprima alla Milano Design Week. Le tre caratterizzazioni grafiche di cui si rende protagonista la Topolino del costruttore torinese reinterpretano i codici stilistici di Gallo, mettendo al centro il tema del corallo come suggestione.

Fiat Topolino Gallo Fiori Astratti

Si ispirano a queste idee le tre interpretazioni che si ispirano alla natura. Si tratta, nel caso della prima interpretazione, di un fondale marino con una coloratissima barriera corallina, quindi un pesce palla che attraversa il mare colore corallo e infine una composizione di fiori astratti che traducono l’organico in un segno grafico.

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C’è la possibilità di personalizzare la propria Fiat Topolino nella variante Gallo

Fra le novità dell’edizione di quest’anno c’è la possibilità di personalizzare la propria Fiat Topolino Corallo, in luogo della versione Gallo a righe multicolor. Viene infatti reso disponibile l’allestimento “Topolino Edizione Speciale Gallo Milano Design Week 2026” curato e realizzato dal designer Massimo Biancone, già al centro di altre edizioni personalizzate della stessa Topolino. L’allestimento introduce portiere e dettagli esterni caratterizzati da un approccio cromatico vibrante e per la prima volta anche l’abitacolo si pone al centro ella personalizzazione; ci sono infatti i sedili e il Dolcevita Box personalizzati con le classiche righe Gallo. Dettagli esclusivi che trasformano la Fiat Topolino in un oggetto di design, sia dentro che fuori.

Fiat Topolino Gallo Barriera Corallina

Già a partire da queste edizione del Fuorisalone, i clienti degli store Gallo e i clienti Fiat potranno acquistare una Topolino Corallo e personalizzarla con le caratterizzazioni fornite da Gallo. La Fiat Topolino in edizione speciale Gallo Milano Design Week 2026 viene proposta al prezzo promozionale di 11.590 euro solo presso le concessionarie Fiat.

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I futuri clienti potranno manifestare il proprio interesse compilando i dati utili all’interno di una landing page dedicata oppure inquadrano il QR code presente negli store Gallo o mediante i tipici canali di comunicazione di casa Fiat. Durante la settimana del design milanese le quattro Topolino Gallo attraverseranno la città come fossero pennellate in movimento offrendo, allo stesso tempo, un’esperienza diretta del prodotto. D’altronde la Fiat Topolino è ormai un vero e proprio simbolo della mobilità urbana sostenibile, ma accessibile a tutti guidabile già dai 14 anni in su.

Fiat Topolino Gallo Pesce Palla

Con una semplice ricarica domestica permette l’accesso gratuito alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e ai centri storici delle città. La nuova Topolino Corallo introduce anche un nuovo quadro strumenti digitale da 8,3 pollici dotato di una nuova grafica semplificata che migliora la leggibilità e adotta un linguaggio visivo ora più intuitivo. Accanto a questo progetto, Gallo ha introdotto anche un’edizione limitata di calze dedicate alla collaborazione con la Fiat Topolino, disponibili nei suoi store milanesi e online in due versioni: una a righe multicolor e una caratterizzata da un vero e proprio fondale marino da indossare.