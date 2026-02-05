Fiat Topolino premiata in Germania

La Fiat Topolino è tra i modelli premiati nella prima edizione del concorso “Eroi Elettrici”, aggiudicandosi la vittoria nella categoria Veicoli Leggeri. A decretare il successo della piccola elettrica italiana sono stati i lettori della rivista specializzata Elektroautomobil, che l’hanno scelta per il suo approccio originale e per il modo semplice e accessibile con cui interpreta la mobilità urbana. La Topolino ha ottenuto il 29,63% dei voti, distinguendosi nettamente rispetto alle altre concorrenti della categoria.

L’elezione dell’“Eroe Elettrico 2026” ha coinvolto complessivamente 215 modelli, suddivisi in 17 categorie, rappresentativi dell’intera offerta di veicoli elettrici disponibile nei mercati di Germania e Austria. Nella categoria Veicoli Leggeri erano sette i candidati in gara. La partecipazione del pubblico è stata ampia: circa 11.300 lettori hanno preso parte alla votazione, confermando l’interesse crescente verso soluzioni elettriche compatte, sostenibili e pensate per l’uso quotidiano in città.

Con la sua trazione completamente elettrica, la Fiat Topolino segue la strategia del marchio volta a creare una mobilità sostenibile per le aree urbane. Grazie alla velocità massima tecnicamente limitata di 45 km/h, questo veicolo leggero italiano può essere guidato da giovani a partire dai 15 anni con la patente AM. Grazie alle dimensioni compatte (2,55 metri di lunghezza), al diametro di sterzata ridotto e al cambio automatico, la due posti è particolarmente maneggevole nel traffico urbano.

Il motore elettrico della Fiat Topolino eroga 6 kW (equivalenti a 8,2 CV). L’autonomia è di circa 75 chilometri (secondo il ciclo WMTC). La batteria ha una capacità di 7 kWh e può essere ricaricata completamente in circa quattro ore utilizzando una normale presa domestica (220 V).

La Fiat Topolino è disponibile in due versioni. Tra le caratteristiche intelligenti della Fiat Topolino Dolcevita figurano il tetto avvolgibile e le corde di sicurezza in alternativa alle porte tradizionali, proprio come le leggendarie beach car dell’epoca della Dolce Vita della FIAT degli anni ’60.

Il nome Topolino deriva da un modello Fiat prodotto dal 1936 al 1955. La prima Fiat 500 fu un best-seller come piccola auto economica e nella sua patria italiana veniva affettuosamente chiamata “Topolino”.