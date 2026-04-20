Fiat Tris debutta nel Regno Unito al Commercial Vehicle Show 2026

FIAT Professional porterà nel Regno Unito il nuovo Fiat Tris, veicolo elettrico dedicato alla micromobilità urbana, in occasione del Commercial Vehicle Show 2026, in programma al NEC di Birmingham dal 21 al 23 aprile. Pensato per le consegne dell’ultimo miglio, Tris propone una soluzione innovativa per la mobilità sostenibile nel settore business. Grazie alla sua struttura ultraleggera a tre ruote, il mezzo è stato sviluppato per muoversi con facilità nelle strade più strette dei centri urbani, migliorare l’efficienza operativa delle aziende e contribuire alla riduzione delle emissioni nelle aree cittadine più congestionate.

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Fiat Tris è attualmente in fase di valutazione per una possibile vendita nel Regno Unito

Con un’autonomia di 90 km e bassi costi di gestione, Fiat Tris offre funzionalità pratiche in un ingombro compatto. La variante Cargo Box sarà esposta al Commercial Vehicle Show. Con un generoso vano di carico di 2,25 m² e una capacità per due europallet standard, rappresenta una soluzione ideale per le consegne di pacchi, i servizi di assistenza e i fornitori di logistica urbana.

Attualmente si sta valutando il lancio di TRIS nel Regno Unito, in linea con la missione di FIAT Professional di ampliare la propria offerta per gli operatori di flotte alla ricerca di soluzioni di mobilità innovative e sostenibili.

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Kris Cholmondeley, amministratore delegato di FIAT Professional, ha dichiarato: “TRIS è una risposta intelligente e lungimirante alla crescente domanda di consegne efficienti dell’ultimo miglio. Unisce praticità, sostenibilità e versatilità in un formato progettato interamente per gli ambienti urbani. Siamo entusiasti di presentarlo per la prima volta nel Regno Unito al Commercial Vehicle Show.”

Durante l’evento, gli esperti di FIAT Professional saranno a disposizione per discutere del sistema TRIS e fornire indicazioni sulla sua idoneità per diverse applicazioni aziendali. I visitatori potranno ammirare il veicolo da vicino presso lo stand 5F110 nei padiglioni 4 e 5.