Stellantis Pro One annuncia il suo ritorno  al Commercial Vehicle Show 2026

Stellantis Pro One ha confermato la sua partecipazione come Premier Partner al Commercial Vehicle Show 2026, che si terrà al NEC di Birmingham dal 21 al 23 aprile. Presente nei padiglioni 4 e 5, allo stand 5F110, Stellantis Pro One esporrà una selezione della sua gamma di veicoli commerciali leggeri, sottolineando il suo impegno nel fornire soluzioni di mobilità pratiche per le aziende.

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Stellantis Pro One presenterà la sua gamma di veicoli commerciali leggeri

Uno dei momenti salienti dell’edizione di quest’anno è il debutto nel Regno Unito del Fiat TRIS, un innovativo veicolo elettrico progettato per le consegne B2B dell’ultimo miglio in modo sostenibile. Il suo design leggero a tre ruote consente alle aziende di muoversi agevolmente negli ambienti urbani ristretti riducendo al contempo le emissioni, a conferma dell’impegno di Stellantis Pro One nello sviluppo di soluzioni di micromobilità all’avanguardia per le consegne urbane. Grazie a un’autonomia di 90 km, un design ultraleggero e bassi costi di gestione, TRIS offre un ampio vano di carico, con circa 2,25 metri quadrati di superficie e una capacità per due europallet standard.

Oltre a TRIS, i visitatori dello stand potranno ammirare una vasta gamma di veicoli commerciali, tra cui il Citroën ë-Berlingo Van, il Vauxhall Vivaro Electric Doublecab, il Peugeot Boxer Panel Van e il Fiat Ducato Dropside. L’esposizione mette in risalto l’ampia offerta di veicoli commerciali leggeri di Stellantis Pro One, con una forte attenzione alla versatilità e all’elettrificazione.

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Stellantis Pro One metterà inoltre in evidenza il suo programma “CustomFit”. Realizzato tramite centri dedicati, “CustomFit” offre una vasta gamma di conversioni, tra cui aggiornamenti funzionali, caratteristiche di comfort, adattamenti ergonomici e layout interni personalizzati, consentendo alle aziende di configurare i veicoli in base alle specifiche esigenze della propria flotta.

Durante l’evento, i responsabili vendite flotte ed esperti di prodotto saranno presenti allo stand per fornire consulenza sull’intera gamma di veicoli commerciali leggeri e discutere i principali temi del settore, tra cui la transizione verso flotte elettrificate. I visitatori potranno esplorare diverse soluzioni di veicoli e ottenere consigli da esperti per scegliere il veicolo più adatto alle esigenze della propria attività.

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La presenza di Stellantis Pro One come Premier Partner sottolinea il suo costante impegno a supporto del settore dei veicoli commerciali nel Regno Unito. Presentando veicoli commerciali leggeri sia elettrici che a propulsione tradizionale, insieme al programma di conversione “CustomFit” e all’innovativo Fiat Tris, dimostra la flessibilità della sua offerta per le aziende di un’ampia gamma di settori.