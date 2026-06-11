Un ex boss Renault in Formula 1 possedeva la F40 più cattiva del mondo

Questa Ferrari F40 si distingue dalla (ristretta) massa. Non è poco, considerando che la massa in questione è già composta da una delle supercar più celebrate della storia. Questa in particolare appartiene a una categoria a sé. Fu ordinata nel 1989 da Jean Sage, ex direttore sportivo del team Renault di Formula 1, lo stesso uomo che aveva gestito il programma IMSA della Ferrari negli Stati Uniti per due anni. Uno che di auto veloci se ne intendeva.

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Nel 1994 Sage decise che la sua F40 non era abbastanza. La spedì quindi alla Michelotto, l’officina italiana che aveva sviluppato la F40 LM per la 24 Ore di Le Mans. Il risultato fu un intervento radicale con nuovi turbocompressori e impianto di scarico alleggerito sul V8 biturbo da 2,9 litri portarono la potenza a 527 CV a 7.000 giri/min, ovvero 49 CV in più rispetto al modello di serie, con una coppia di 849 Nm, ben 271 Nm in più di una F40 uscita dalla catena di montaggio.

Michelotto non si fermò al motore. Via il climatizzatore, dentro pannelli carrozzeria più leggeri, sedili in fibra di carbonio identici a quelli della LM, cerchi OZ Racing da 17 pollici, ammortizzatori regolabili Koni e uno splitter anteriore su misura. Alla fine si contavano 136 kg in meno rispetto a una F40 standard, con omologazione stradale intatta.

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Non che Sage la usasse con parsimonia. La F40 partecipò anche a diverse gare, tra cui alcune tappe del BPR Global Endurance GT Championship. Nel 1996 la vendette a un acquirente britannico. I turbocompressori potenziati furono rimossi in un secondo momento. Sono stati successivamente rimontati e la vettura conserva oggi tutte le sue componenti originali.

Adesso tocca a RM Sotheby’s occuparsi di lei, nell’asta di Woodcote Park, nel Regno Unito. Il chilometraggio è di 22.699 km, la stima è compresa tra 3,65 e 4,35 milioni di dollari. A questo prezzo non si compra soltanto una F40, si compra una storia con una firma difficile da ignorare.