Stellantis Pro One: importante cambio al vertice in Germania

Arrivano novità importanti dalla Germania per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Andreas Mayer, Country Director di Abarth, FIAT e FIAT Professional, assumerà ora anche la gestione di Stellantis Pro One nel mercato tedesco e in futuro sarà quindi responsabile del business dei veicoli commerciali leggeri.

Nuova gestione per la divisione veicoli commerciali leggeri: Andreas Mayer responsabile di Stellantis Pro One sul mercato tedesco

La business unit Pro One di Stellantis riunisce tutte le attività relative ai veicoli commerciali dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Mayer succede a Thomas Steffens, che ha recentemente lasciato l’azienda su sua richiesta per proseguire la sua carriera presso una concessionaria Stellantis chiave.

Florian Huettl, Amministratore Delegato di Stellantis Germania e CEO di Opel/Vauxhall: “Il business dei veicoli commerciali leggeri è un pilastro importante per Stellantis, soprattutto nel mercato tedesco. Andreas Mayer ha dimostrato nel corso della sua carriera di possedere un’eccellente conoscenza delle vendite in questo segmento di mercato. Allo stesso tempo, vorrei ringraziare Thomas Steffens, il cui impegno ha contribuito a far sì che Stellantis chiudesse lo scorso anno come leader del mercato dei veicoli commerciali leggeri in Germania.”

Andreas Mayer – Stellantis Pro One Germania

Andreas Mayer è responsabile dei marchi Abarth, FIAT e FIAT Professional per il mercato tedesco dal 2023. Nel corso della sua lunga carriera nel settore automobilistico, ha ricoperto diversi incarichi di vendita a livello nazionale e internazionale per la divisione italiana dell’attuale Gruppo Stellantis. Tra gli altri incarichi, ha ricoperto il ruolo di Brand Country Manager FIAT Professional presso l’allora FCA Germany GmbH e ha lavorato per FCA anche in Svizzera, Spagna e Italia.