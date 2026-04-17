Fiat Grande Panda rilancia con il motore Turbo 100: Porte Aperte il 18 e 19 aprile e prezzo da 14.950 euro

FIAT si prepara a un weekend importante con il Porte Aperte in programma venerdì 18 e sabato 19 aprile, appuntamento scelto per mettere al centro della scena la nuova Fiat Grande Panda Turbo 100. È una versione che amplia ulteriormente la gamma del modello e che va ad affiancarsi alle varianti già note, ibrida e 100% elettrica, confermando una strategia molto chiara: offrire una vettura moderna, versatile e accessibile, capace di parlare a pubblici diversi senza perdere quella concretezza che da sempre rappresenta uno dei punti di forza del marchio.

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Il 18 e 19 aprile Porte Aperte nelle concessionarie FIAT: sarà possibile scoprire e provare la nuova Fiat Grande Panda Turbo 100

La protagonista assoluta dell’iniziativa sarà proprio la nuova versione benzina, pensata per chi continua a vedere nella semplicità d’uso e nella guida tradizionale due elementi ancora fondamentali nella scelta di un’auto. Sotto il cofano trova posto un motore Turbo da 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Una configurazione che guarda con attenzione a chi utilizza l’auto tutti i giorni, in città ma non solo, e desidera una vettura facile da guidare, intuitiva nelle risposte e sostenibile nei costi di gestione.

L’idea alla base della Fiat Grande Panda Turbo 100 è piuttosto chiara: proporre una soluzione concreta, in grado di intercettare chi cerca ancora un’alimentazione tradizionale ma non vuole rinunciare a un prodotto moderno, ben costruito e coerente con le esigenze della mobilità di oggi. In questo senso, Grande Panda Turbo 100 non nasce per stupire con numeri estremi o contenuti sofisticati, ma per offrire un equilibrio credibile tra praticità, comfort e funzionalità. È proprio questo approccio, del resto, a spiegare buona parte del buon momento che il modello sta vivendo sul mercato italiano.

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Nei primi tre mesi dell’anno, infatti, Fiat Grande Panda è riuscita a conquistare il terzo posto tra le auto più vendute in Italia, un risultato che conferma il crescente interesse del pubblico verso una proposta che mette al centro accessibilità, semplicità e concretezza. In un mercato che spesso tende a spostarsi verso modelli sempre più complessi e costosi, FIAT sembra aver individuato uno spazio preciso: quello di un’auto che cerca di rispondere a bisogni reali, senza eccessi e senza inutili complicazioni.

Il nuovo motore Turbo 100 si inserisce perfettamente in questa logica. La presenza del cambio manuale a sei rapporti rafforza il legame con una clientela che continua a preferire una guida diretta e familiare, soprattutto in segmenti dove il prezzo d’ingresso resta un elemento decisivo. Allo stesso tempo, la coppia di 205 Nm promette una buona elasticità nell’uso quotidiano, mentre il sistema Start&Stop contribuisce a migliorare l’efficienza nei contesti urbani, dove l’auto trascorrerà probabilmente la maggior parte del proprio tempo.

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L’arrivo di questa versione benzina assume anche un altro significato all’interno della strategia FIAT. A rendere ancora più interessante il debutto della Fiat Grande Panda Turbo 100 c’è poi l’offerta commerciale lanciata per l’occasione. Fino alla fine di aprile, infatti, la vettura viene proposta a 14.950 euro, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e della sottoscrizione di un finanziamento Stellantis Financial Services Italia, su esemplari in pronta consegna. Un prezzo che punta chiaramente a rendere il modello ancora più competitivo e a rafforzarne l’immagine di vettura accessibile, in linea con una tradizione che ha sempre legato Panda all’idea di auto per tutti.