Alfa Romeo GTA si è aggiudicata ancora una volta il premio “Classica dell’anno” in Germania

Negli anni Sessanta l’Alfa Romeo GTA conquistò per due stagioni consecutive il Campionato Europeo Turismo, diventando una delle vetture più iconiche della sua epoca. Oggi quella stessa coupé torna a far parlare di sé grazie a un nuovo importante riconoscimento. Come già accaduto lo scorso anno, la rivista specializzata “Motor Klassik” ha infatti premiato l’Alfa Romeo GTA come vincitrice del concorso “Classica dell’Anno” nella categoria dedicata alle vetture italiane storiche.

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Alfa Romeo GTA è stata una delle auto da turismo di maggior successo negli anni ’60

“Negli ultimi quattro anni, Alfa Romeo ha festeggiato un totale di tre vittorie ai ‘Motor Klassik Awards’ con le iconiche GTV6 e GTA. Questi successi sottolineano l’entusiasmo degli appassionati tedeschi per le nostre auto classiche. Un sentito ringraziamento va ai lettori della rivista ‘Motor Klassik”, ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germany.

Circa 17.000 lettori hanno partecipato al concorso “Motor Klassik Award 2026”, esprimendo il proprio voto in 20 categorie. Nella categoria “Classiche italiane”, l’Alfa Romeo GTA si è imposta con il 34,2% dei voti, superando concorrenti del calibro di Ferrari e Lamborghini.

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Il modello, presentato al Salone dell’automobile di Amsterdam del 1965 e ufficialmente denominato Alfa Romeo Giulia Sprint 1600 GTA, era basato sulla versione coupé Sprint GT della Giulia. Tuttavia, anziché in acciaio, la carrozzeria era realizzata quasi interamente in lega leggera, riducendo il peso di oltre 200 chilogrammi. Pertanto, la “A” nella denominazione del modello sta per “alleggerita”. Anche il motore presentava una configurazione particolare con due candele per cilindro. Questa soluzione rientrava nella strategia di sviluppo dell’Alfa Romeo GTA come modello omologato per le competizioni automobilistiche.

Autodelta, la divisione sportiva dell’Alfa Romeo, si concentrava in particolare sulle gare di durata. Le gare del Campionato Europeo, che si svolgevano su percorsi di oltre 500 o 1.000 chilometri al Nürburgring, Monza, Brands Hatch o Zandvoort, attiravano centinaia di migliaia di appassionati in quell’epoca. Di conseguenza, vi era grande interesse da parte di tutte le principali case automobilistiche.

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Secondo il regolamento, i modelli destinati alle competizioni di auto da turismo dovevano essere basati su un veicolo di serie, che poteva essere modificato solo entro limiti rigorosi. Nel caso dell’Alfa Romeo GTA, la carrozzeria della versione stradale era già in gran parte realizzata in Peraluman, una lega di alluminio-magnesio-zinco-manganese: portiere e cofano, così come tutte le parti non portanti della carrozzeria, erano in alluminio, con solo il pianale e i montanti del tetto ancora in lamiera d’acciaio. Per il lunotto e i finestrini laterali veniva utilizzato il leggero Plexiglas.

Anche il motore da 1,6 litri fu ampiamente rivisto. Il blocco motore era già in alluminio. La coppa dell’olio, il coperchio della paratia del motore, il coperchio delle valvole, la campana della frizione e il coperchio posteriore del cambio erano ora fusi in lega di magnesio Elektron. Dotato di doppia accensione e due carburatori Weber a doppio corpo da 45 mm, il famoso motore “a doppio albero a camme” erogava ben 115 CV per l’epoca.

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Esteticamente, la GTA si distingue per le prese d’aria aggiuntive anteriori, le maniglie delle portiere in alluminio leggero, i cerchi in magnesio Campagnolo, i rivetti a vista sulla carrozzeria, il volante sportivo e le decalcomanie con il fortunato Quadrifoglio. Erano disponibili solo due colori di carrozzeria: rosso e bianco.

Con la potenza del motore aumentata a oltre 170 CV, l’Alfa Romeo GTA fu l’auto dominante nella classe 1.6 litri durante la seconda metà degli anni ’60. Il pilota ufficiale Andrea de Adamich (Italia) si aggiudicò il campionato europeo nel 1966 e nel 1967, mentre Spartaco Dini (Italia) vinse il campionato nel 1969. L’Alfa Romeo conquistò anche il titolo costruttori in quegli anni. Inoltre, l’Alfa Romeo GTA celebrò innumerevoli vittorie nei campionati nazionali, nelle cronoscalate e persino nei rally.

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In Germania, l’Alfa Romeo Giulia Sprint 1600 GTA, di cui furono costruiti solo circa 500 esemplari, costava circa 21.500 marchi tedeschi nel 1965, risultando una delle auto di serie più costose. Oggi, questa coupé leggera è una rarità molto ricercata nel mondo delle auto d’epoca. Nei rari casi in cui se ne trova una in vendita, il prezzo supera solitamente i 200.000 euro.