Nuova Lancia Ypsilon benzina e cambio manuale: ecco il prezzo in Italia, basterà a far salire le vendite?

La nuova Lancia Ypsilon non ha probabilmente avuto un inizio di carriera particolarmente brillante. Sebbene il suo prezzo rispetto alla vecchia generazione sia decisamente più alto e questo incide ovviamente sulle vendite, le previsioni erano decisamente migliori di quanto registrato realmente dalla vettura sul mercato. Lancia tuttavia pensa di avere le carte in regola per cambiare le cose e per questo di recente ha introdotto una nuova versione dotata di motore a benzina e cambio manuale. Si tratta della Ypsilon Turbo 100 che arricchisce la gamma della vettura e che in Italia ha un prezzo di partenza al netto di promozioni e incentivi pari a 22.200 euro nella sua versione base.

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Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100: basterà per invertire la tendenza e rilanciare le vendite del modello?

Il lancio di questa versione è probabilmente una scelta che va letta prima di tutto come un tentativo di riavvicinarsi a una clientela più ampia, fatta di automobilisti che cercano ancora un’auto compatta, elegante e curata, ma senza sentirsi obbligati a fare un salto troppo grande rispetto alle abitudini di sempre.

La nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 arriva così come la variante più concreta e, per certi versi, più rassicurante della gamma. Non perché rinunci all’identità del nuovo modello, ma perché la traduce in una formula più immediata, più facile da capire, forse anche più vicina alla sensibilità del mercato italiano. È la Ypsilon che prova a parlare a chi apprezza il nuovo corso del marchio, ma vuole ancora un rapporto più diretto e semplice con l’auto.

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Anche nell’abitacolo il messaggio è chiaro: tutto appare un po’ più essenziale, meno costruito attorno all’idea di innovazione a tutti i costi e più orientato alla praticità. È una Ypsilon che sembra voler mettere al centro l’uso quotidiano, senza rinunciare allo stile.

La nuova Ypsilon Turbo 100 sarà proposta in tre allestimenti. Già la versione base si presenta con una dotazione molto completa: cerchi da 16 pollici, fari full LED automatici, doppio schermo da 10,25 pollici, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, cruise control, keyless start e mantenimento di corsia.

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Naturalmente, rispetto alle versioni elettrica e ibrida, cambia qualcosa anche nell’abitacolo. Con questa motorizzazione torna infatti la leva del cambio sul tunnel centrale, che è stato ridisegnato. Sparisce invece il tavolino multifunzione con ricarica wireless, e non sono previste né la guida autonoma di livello 2 né le modalità di guida selezionabili. Scelte che vanno nella direzione di una configurazione più essenziale, ma anche più concreta.

Salendo a 25.200 euro si passa poi alle versioni LX e HF Line. La prima punta soprattutto su un’impostazione più elegante e curata, mentre la seconda prova ad aggiungere alla Ypsilon un tocco più grintoso e sportivo.

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La domanda, a questo punto, è inevitabile: basterà per rilanciare davvero le vendite? Forse è presto per dirlo, ma la sensazione è che questa sia la versione che più di tutte possa aiutare la nuova Ypsilon a trovare una dimensione più concreta. In fondo, a volte, per allargare davvero il pubblico non serve stupire di più: serve semplicemente tornare a parlare la lingua delle persone.