Alfa Romeo cala gli assi ad aprile 2026: sconti forti su Junior, Tonale, Stelvio e Giulia

Aprile 2026 potrebbe essere un mese particolarmente interessante per chi sta pensando di acquistare un’Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione ha infatti avviato una serie di promozioni che coinvolgono diversi modelli della gamma, dalla compatta Junior fino a Tonale, Stelvio e Giulia, con riduzioni di prezzo che in alcuni casi diventano davvero consistenti. Le offerte sono legate soprattutto alla permuta e, in diversi casi, a vetture in pronta consegna.

Advertisement

Ad aprile 2026 Alfa Romeo lancia una campagna promozionale molto ampia

Tra le protagoniste c’è senza dubbio Alfa Romeo Junior, oggi uno dei modelli più dinamici della gamma. La versione 1.2 145 CV Hybrid eDCT6 in allestimento base viene proposta a 26.650 euro invece di 31.050 euro, con un risparmio rilevante per chi acquista con permuta. In caso di finanziamento, il costo complessivo sale a circa 27.500 euro, con TAN fisso 0% e TAEG 3,14%. In promozione anche la Junior ibrida Q4, offerta a 31.850 euro invece di 35.350 euro, mentre la Junior elettrica da 156 CV e 115 kW scende a 36.472 euro rispetto ai 39.800 euro di listino. Chi punta a una configurazione più ricca può guardare alla Junior Hybrid Sport Speciale, in vendita a 32.650 euro invece di 36.150 euro.

Alfa Romeo Tonale (Foto Alfa Romeo)

Promozioni importanti anche per Alfa Romeo Tonale, che continua a rappresentare uno dei modelli chiave del marchio. La 1.5 Ibrida da 175 CV, nell’allestimento base, viene proposta a 33.717 euro con permuta e su pronta consegna. La 1.6 Diesel da 130 CV, sempre in allestimento base, scende a 33.718 euro rispetto ai 40.250 euro di listino. Per chi guarda alla versione più elettrificata, la Tonale 1.3 Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV è in offerta a 45.001 euro invece di 51.550 euro. In promozione anche la Tonale 1.6 Diesel Sport Speciale, proposta a 39.405 euro.

Advertisement

Sconti molto interessanti anche sulla parte alta della gamma. La Stelvio 2.2 Turbo Diesel da 210 CV Sprint passa da 62.850 euro a 51.310 euro, mentre la Stelvio Quadrifoglio beneficia di una riduzione di 17.865 euro, scendendo a 93.635 euro rispetto ai 111.500 euro di listino. Chiude il quadro Giulia, proposta nella versione diesel a 46.873 euro, mentre la Giulia Quadrifoglio viene offerta a 86.066 euro, con uno sconto di 16.734 euro rispetto ai 102.800 euro di partenza.