Stellantis: accelera la trasformazione digitale e la strategia AI nella collaborazione strategica con Microsoft

Stellantis ha annunciato una collaborazione strategica con Microsoft, di durata quinquennale, utile ad accelerare la trasformazione digitale del Gruppo puntando sullo sviluppo collaborativo di capacità avanzate per ciò che riguarda intelligenza artificiale, ingegneria e sicurezza informatica. In accordo con un’alleanza comunque già duratura, la collaborazione permette di unire le competenze strettamente ingegneristiche nel comparto dell’auto, così come la scalabilità multibrand e le operazioni globali della stessa Stellantis, con quelle capacità caratterizzanti Microsoft in tema di cloud, sicurezza e intelligenza artificiale. La volontà è quella di rendere i processi digitali più solidi e agili puntando sull’interconnessione dell’intero sistema.

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“Con la rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale, siamo stati tra i primi ad adottarla su larga scala in tutte le nostre attività, dall’ingegneria alla produzione, dal design all’interazione con i clienti, integrandola direttamente nei nostri veicoli, dalla nuova cabina digitale fino al sistema operativo del veicolo. Grazie alla collaborazione con Microsoft, stiamo accelerando ulteriormente il nostro slancio sull’IA in tutta l’azienda”, ha ammesso Ned Curic che è Chief Engineering & Technology Officer in Stellantis. D’altronde, come aggiunto da Judson Althoff che è CEO del comparto commerciale di Microsoft, la collaborazione con Stellantis è il frutto di un’ambizione condivisa. La volontà è quella di creare “valore concreto per milioni di guidatori in tutto il mondo”, ha aggiunto Althoff.

Sono oltre un centinaio le iniziative che Stellantis sta sviluppando di concerto con Microsoft

La collaborazione fra Stellantis e Microsoft permetterà di sviluppare oltre 100 iniziative differenti legate all’intelligenza artificiale, per ciò che riguarda l’intera catena del valore che va dal customer care allo sviluppo e fino alle operazioni. Fra queste troviamo lo sviluppo e la validazione di nuovi prodotti basati proprio sull’IA, la manutenzione predittiva e le attività di testing avanzato, così come la distribuzione più rapida delle nuove funzionalità così come dei servizi digitali.

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Volendo fare un esempio, gli utenti che guidano una Peugeot possono ora ricevere raccomandazioni intelligenti per una guida sempre più efficiente, dal punto di vista energetico, nell’utilizzo urbano del veicolo. Questi ricevono anche suggerimenti proattivi sullo stato di salute del veicolo e aggiornamenti funzionali che migliorano l’esperienza nell’utilizzo quotidiano. In questo modo Stellantis pone al centro del proprio impegno il proprio cliente.

Il passaggio successivo garantito da Stellantis è l’implementazione di un centro globale di cybersicurezza basato sull’intelligenza artificiale, ora esteso ai sistemi IT, ai veicoli connessi, ai prodotti digitali e anche agli stabilimenti produttivi. In questo modo Stellantis potrà anticipare e individuare le minacce informatiche in maniera più rapida, garantire una protezione coerente dei servizi connessi e dei dati degli utenti oltre che rafforzare la capacità di risposta per ogni operazione su scala globale. Questo nuovo approccio permetterà di integrare ulteriormente la sicurezza informatica in ogni esperienza del veicolo digitale in modo da proteggere le interazioni fra le applicazioni mobili e i servizi disponibili a bordo dei veicoli dei marchi di casa Stellantis. Fornendo un ulteriore esempio, i clienti che si rivolgono a Jeep beneficeranno di una connettività affidabile e di un accesso ai dati protetto anche nel caso di ambienti remoti.

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La collaborazione sarà sviluppata nei prossimi anni

La collaborazione fra Stellantis e Microsoft sarà comunque sviluppata anche nei prossimi anni, coinvolgendo anche ulteriori partner certificati Microsoft puntando su quelle competenze specifiche necessarie. Il modello collaborativo garantisce anche un’attenzione importante rivolta allo sviluppo di specifici programmi tecnologici di casa Stellantis, implementando ulteriormente l’intelligenza artificiale in contesti sempre più ampi.

Nel contesto della collaborazione, Stellantis sta anche implementando gli strumenti di intelligenza artificiale nei confronti dei propri dipendenti per migliorare anche la produttività. Oggi i dipendenti del Gruppo hanno già accesso a Copilot Chat in accordo con già 20.000 licenze di Microsoft 365 Copilot che supportano ruoli selezionati. L’implementazione viene supportata da una formazione dedicata e tramite l’adozione di Microsoft Azure, in modo da ridurre del 60% l’impatto dei data center entro il 2029.