Fiat protagonista alla Wizz Air Milano Marathon 2026

Fiat si è ritagliata un ruolo di primo piano alla Wizz Air Milano Marathon 2026, che ha chiamato a raccolta oltre 40 mila persone fra maratoneti, staffettisti, famiglie e appassionati. Un grande evento a cielo aperto, sotto le note dello sport e dell’inclusione, che ha suscitato forte interesse, snodandosi felicemente tra i luoghi più iconici del capoluogo lombardo.

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Possiamo parlare di un mega festival della corsa a piedi, con oltre 15 mila atleti a sfidarsi, per vivere la magia di questa maratona di 42.195 metri nel cuore della città più internazionale d’Italia. In tale scenario, la Fiat Grande Panda si è ritagliata il suo spazio mediatico, facendo da apripista alla Wizz Air Milano Marathon 2026.

Il prestigioso rendez-vous ha permesso alla casa automobilistica torinese di continuare il suo viaggio nel mondo del running, all’insegna dei valori più autentici della condivisione e del sano relax. L’iniziativa ha anche sottolineato l’impegno del marchio della galassia Stellantis verso una mobilità sostenibile e accessibile a tutti.

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Foto Fiat

Presenti all’appello pure la Nuova 500 Hybrid e la Topolino. La prima si è legata ad altri momenti clou, animando insieme agli speaker di Radio Kiss Kiss lo stand aziendale presso il Marathon Village. Questo è diventato un crocevia di creatività e divertimento, con varie attività coinvolgenti al servizio del pubblico. Molto apprezzata, in particolare, la possibilità di registrare a bordo del modello dei video spassosi in stile Dolce Vita, da condividere sui social.

Alla Fiat Topolino è stato invece assegnato il compito di accompagnare la Enel Family Run, corsa non competitiva connessa alla Wizz Air Milano Marathon 2026, che ha colorato le strade di CityLife con la gioia dei bambini e delle loro famiglie. I primi, all’interno del velodromo Vigorelli, hanno potuto dare sfogo alla loro creatività disegnando e colorando un grande tabellone.

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Pure qui Fiat è entrata in sintonia col pubblico, nella dimensione più semplice e genuina: quella che lascia veramente il segno. La Topolino ha confermato il suo spirito family-friendly, accompagnando le famiglie in un weekend di sport e allegria. Nel corso dell’anno, la casa automobilistica torinese sarà protagonista di altri impegni nel mondo del running. Il prossimo appuntamento è previsto nella capitale, con la Wizz Air Rome Half Marathon, in programma nella giornata di domenica 18 ottobre.

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Fonte | Stellantis