Opel incrementa le vendite globali nel primo trimestre del 2026

Opel ha registrato una crescita significativa a livello globale nel primo trimestre del 2026. Da gennaio a marzo, Opel e il suo marchio gemello britannico Vauxhall hanno venduto oltre 157.000 auto e veicoli commerciali leggeri. Si tratta di un incremento di quasi l’8% rispetto all’anno precedente.

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Crescita a livello mondiale per Opel: le nuove immatricolazioni aumentano di quasi l’8% nel primo trimestre

Tra i fattori trainanti della crescita figurano i modelli SUV Mokka, Frontera e Grandland, lanciati nel 2025. Il trio ha registrato una crescita a doppia cifra rispetto al primo trimestre del 2025. La nuova Frontera, ad esempio, sta riscuotendo un grande successo anche nella sua versione elettrica. Nel Regno Unito è il B-SUV completamente elettrico più venduto nel primo trimestre dell’anno, in Spagna si posiziona al quarto posto e nei Paesi Bassi al quinto.

Nel frattempo, la domanda per l’ Opel Corsa, l’auto compatta più venduta in Germania da oltre cinque anni, rimane elevata ed è addirittura in aumento. Le vendite del modello più venduto sono cresciute del 25% in Germania a marzo. Si conferma quindi leader indiscusso tra le auto compatte nel mercato interno della casa tedesca nel primo trimestre. Lo stesso vale per il Regno Unito, mentre la Corsa si posiziona al secondo posto nei Paesi Bassi e al terzo in Portogallo, Belgio e Turchia.

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“Tutti questi dati dimostrano chiaramente che Opel è sulla strada del successo. Inoltre, la nuova Astra ha recentemente iniziato a uscire dalla linea di produzione del nostro stabilimento principale di Rüsselsheim. I nostri designer e ingegneri hanno svolto un lavoro eccellente. L’auto convincerà i clienti e ci darà ulteriore slancio. Sono convinto: il 2026 sarà un anno positivo per Opel”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel e Vauxhall.

Le vendite di autovetture in Europa hanno registrato un andamento particolarmente positivo. Da gennaio a marzo, Opel e Vauxhall hanno venduto oltre 115.000 autovetture nell’UE29, il 18% in più rispetto a un anno fa. La quota di mercato è aumentata di 0,4 punti percentuali, raggiungendo il 3,3%. Da segnalare anche che, in quasi tutti i mercati, le nuove immatricolazioni sono state superiori a quelle del primo trimestre del 2025.

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Foto Opel

In Germania, mercato di origine di Opel, le cose sono andate particolarmente bene. Quasi 33.600 nuove immatricolazioni di autovetture nel primo trimestre rappresentano un incremento del 39% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La quota di mercato è aumentata di 1,2 punti percentuali, raggiungendo il 4,8%. Solo a marzo sono state immatricolate 13.700 autovetture Opel, un dato impressionante, superiore del 43% rispetto allo stesso mese del 2025.