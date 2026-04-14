Nuova Lancia Gamma: la quiete prima della tempesta, il super SUV sta per arrivare

Nuova Lancia Gamma sta per arrivare. La nuova top di gamma del brand premium di Stellantis si prepara per un debutto che sicuramente farà rumore. La vettura, secondo modello del nuovo corso di Lancia dopo la Ypsilon, ci dirà quello che potrebbe effettivamente essere lo spazio che Lancia sarà capace di ritagliarsi nel segmento premium del mercato auto in Europa.

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Nuova Lancia Gamma: la futura ammiraglia in made in Italy si prepara all’assalto del mercato

Attesa tra le protagoniste del Salone di Parigi 2026, la futura ammiraglia rappresenterà molto più di un semplice nuovo modello: sarà il simbolo del ritorno di Lancia nei segmenti superiori, dopo anni in cui la gamma del brand è ruotata quasi esclusivamente attorno alla Ypsilon.

La nuova Gamma dovrebbe collocarsi nel segmento D, con una lunghezza di circa 4,7 metri, e assumere la forma di un SUV a due volumi dall’impostazione elegante e non convenzionale. Sarà prodotta nello stabilimento di Melfi e nascerà sulla piattaforma STLA Medium, architettura strategica del gruppo Stellantis destinata a numerosi modelli di nuova generazione.

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Le più recenti foto spia, insieme ai render circolati negli ultimi mesi, delineano una vettura dalle proporzioni equilibrate e dal profilo slanciato, con un’impostazione da crossover che evita però i volumi più massicci tipici del segmento. La parentela tecnica con la futura DS N°7 appare evidente, ma la Gamma dovrebbe distinguersi con una personalità stilistica più marcata, in linea con il nuovo linguaggio formale del marchio.

Il frontale riprenderà infatti gli elementi già anticipati dalla concept Pu+Ra HPE, a partire dal caratteristico “calice” luminoso a LED sviluppato in orizzontale. I gruppi ottici principali saranno invece posizionati più in basso, secondo uno schema su due livelli già visto sulla nuova Ypsilon. Di profilo, la vettura dovrebbe puntare su superfici pulite, linee morbide e una coda leggermente inclinata, con un’impronta quasi da crossover coupé.

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Sul fronte motori, la futura Gamma dovrebbe proporre un’offerta ampia. In gamma sono attese versioni mild hybrid da circa 145 CV, oltre a una più evoluta plug-in hybrid da almeno 225 CV, con autonomia elettrica tra 80 e 90 km. Ancora più ricca la proposta elettrica, con varianti da 230 a 350 CV e un’autonomia massima che potrebbe avvicinarsi ai 700 km. Numeri che renderebbero la Gamma un modello centrale nel rilancio premium di Lancia. Il super SUV di Lancia si prepara dunque ad andare all’assalto del mercato con la speranza che possa effettivamente dare a Lancia quella marcia in più che al momento non sembra ancora essere arrivata.