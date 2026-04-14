Maserati Grecale, il rilancio passa da qui: il restyling MY27 può diventare la svolta che tutti aspettano

Maserati si trova in una fase delicata, forse una delle più complesse della sua storia recente. Da un lato ci sono prodotti giudicati validi per stile, contenuti e piacere di guida; dall’altro, però, restano numeri di vendita che raccontano una realtà ben più dura. Nel 2025 il marchio del Tridente ha venduto meno di 8.000 vetture nel mondo, un dato che fotografa una crisi profonda, ma che non basta ancora per considerare chiusa ogni possibilità di rilancio. In questo scenario, la Maserati Grecale può diventare un modello chiave. Anche perché il mercato, in modo inatteso, le ha lasciato uno spazio importante.

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Sono state avvistate sia la versione con motore a combustione interna (ICE) che la Folgore EV della Maserati Grecale MY27

Il caso della Porsche Macan elettrica, che secondo diversi osservatori avrebbe penalizzato le vendite del modello dopo l’uscita di scena delle versioni benzina e diesel, mostra quanto una transizione troppo brusca possa allontanare una parte della clientela tradizionale. Ed è proprio qui che Grecale può provare a inserirsi con maggiore forza.

Il prossimo aggiornamento MY27 sarà quindi un passaggio cruciale. I primi prototipi sono già stati avvistati su strada durante i test, immortalati in versione parzialmente camuffata. Le immagini mostrano sia la variante con motore termico sia la Maserati Grecale Folgore completamente elettrica. Dal punto di vista estetico, però, non sembrano attese rivoluzioni: i ritocchi dovrebbero concentrarsi soprattutto sulla parte bassa del frontale, con lievi modifiche anche ai fari. Un approccio conservativo che dovrebbe proseguire anche nell’abitacolo.

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Dove invece Maserati non potrà permettersi mezze misure è sul piano tecnico, soprattutto per la versione elettrica. La Folgore, con i suoi 558 CV, offre già prestazioni di livello molto elevato, ma oggi non basta più puntare solo sulla potenza. Il vero nodo è l’autonomia. Gli attuali 500 km per ricarica sono un dato competitivo, ma per restare davvero al passo coi tempi e convincere una clientela sempre più esigente, servirebbe un deciso salto in avanti.

Portarsi vicino ai 600 km di autonomia rappresenterebbe un miglioramento sostanziale e darebbe alla Grecale Folgore un argomento in più per affrontare una concorrenza che si fa sempre più selettiva. Maserati, insomma, ha davanti una possibilità concreta: trasformare la Grecale MY27 non in un semplice aggiornamento, ma nel modello che può ridare fiducia al marchio.