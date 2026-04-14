Il vero rebus della nuova Alfa Romeo Giulia: sportiva tradizionale o fastback elettrificata?

Nuova Alfa Romeo Giulia, che qui vi mostriamo in un celebre render di Filippo Penati di qualche tempo fa, è attualmente un vero e proprio rebus. Infatti il suo debutto è stato rinviato di un paio di anni. Inizialmente previsto nel 2026 non arriverà prima del 2028 inoltrato. Su questa vettura ne dovremo sapere di più il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis.

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Quello che sembra abbastanza certo è che rispetto al modello attuale le differenze saranno notevoli tanto che più di qualcuno parla di un vero e proprio cambio di identità. Ovviamente in assenza di teaser e foto spia e sapendo che comunque la nuova dirigenza del biscione sta rivedendo i piani futuri da questo punto di vista è meglio rimanere cauti. Se inizialmente era previsto un cambio di identità notevole non è detto che alla fine le cose saranno effettivamente così rivoluzionarie.

Nuova Alfa Romeo Giulia, il vero dilemma è questo: resterà una berlina sportiva o cambierà pelle per sempre?

Quello che tutti si domandano in questo momento tra i fan del biscione e non solo è se la nuova Alfa Romeo Giulia manterrà la classica formula da berlina sportiva che l’ha resa amata dagli appassionati, oppure evolverà verso una carrozzeria più vicina a fastback, crossover o liftback per adattarsi ai gusti del mercato e all’elettrificazione. Al momento la situazione non è ancora chiara al 100 per cento. Si diceva che la vettura sarebbe rimasta sempre molto sportiva ma non più con una carrozzeria da classica sedan a tre volumi bensì da Fastabck a coda tronca da quasi due volumi e mezzo. Resta da capire come detto prima se il tutto è confermato anche sotto il nuovo CEO di Alfa Romeo Santo Ficili.

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Un’evoluzione di questo tipo avrebbe una sua logica precisa. Oggi il mercato premia vetture con un’impostazione più versatile e capaci di unire immagine sportiva e maggiore praticità. Per Alfa Romeo, però, il rischio sarebbe quello di allontanarsi troppo da uno dei modelli che più hanno contribuito a rilanciare la sua credibilità tra gli appassionati. La Giulia attuale, infatti, è ancora considerata da molti una delle ultime vere berline sportive europee, apprezzata per proporzioni, dinamica di guida e personalità.

Proprio per questo la nuova Alfa Romeo Giulia dovrà trovare un equilibrio delicato tra esigenze commerciali e identità storica. Una fastback più moderna, filante e tecnologica potrebbe anche avere senso, soprattutto in un contesto segnato da motorizzazioni ibride ed elettriche. Ma sarà fondamentale non perdere quei tratti distintivi che da sempre definiscono il carattere Alfa Romeo: sportività, eleganza e coinvolgimento alla guida. Il 21 maggio potrebbe rappresentare il primo momento utile per capire se il Biscione vorrà davvero cambiare pelle o se, invece, sceglierà una rivoluzione più misurata e coerente con il proprio DNA.