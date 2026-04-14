Fiat Panda NE: il retrofit italiano che trasforma un’icona in auto a zero emissioni

C’è un’idea semplice ma molto forte alla base di Fiat Panda NE: l’auto più sostenibile, spesso, è quella che esiste già. Da questo principio nasce il progetto sviluppato da Nova Energia insieme a ElectroFit Systems, spin-off del Politecnico di Torino, che trasforma la storica Fiat Panda in un veicolo elettrico attraverso un sistema di retrofit industrializzato, omologato e replicabile.

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Fiat Panda NE trasforma la Panda in elettrica con retrofit omologato: 110 km di autonomia, ricarica domestica e prezzo da 15.000 euro

Non si tratta soltanto di togliere il motore termico e installarne uno elettrico. Panda NE propone una visione diversa della transizione energetica nel settore auto. Invece di produrre un nuovo veicolo, con tutto ciò che comporta in termini di materie prime, energia e impatto ambientale, il progetto estende la vita utile di un modello già esistente, applicando all’automotive una logica concreta di economia circolare.

Sotto la carrozzeria, il kit sviluppato da ElectroFit Systems sostituisce integralmente il gruppo propulsore originale con un sistema elettrico pensato per l’uso urbano. I dati dichiarati sono chiari e coerenti con questa missione: oltre 110 km di autonomia, velocità massima di 90 km/h, ricarica completa in circa 4 ore e mezza da una normale presa domestica Schuko 16 A, e un costo energetico di circa 3 euro per pieno. L’omologazione prevede inoltre il trasporto fino a 5 passeggeri.

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Uno degli aspetti più interessanti di questo retrofit della famosa auto di Fiat è l’architettura software, definita dai promotori come software-defined vehicle. Il sistema di controllo nasce infatti da modelli dinamici testati a banco e consente funzioni avanzate come la frenata rigenerativa modulabile e la guida one-pedal, elementi generalmente associati a vetture elettriche di categoria superiore.

Fondamentale anche il passaggio dell’omologazione ministeriale. Fiat Panda NE ha ottenuto l’approvazione del sistema di riqualificazione da parte del Ministero dei Trasporti, diventando il primo kit retrofit di questo tipo omologato in Italia. Questo si traduce in vantaggi concreti, come esenzione dal bollo e accesso alle ZTL, dove consentito.

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Tra gli optional spicca poi il pannello solare flessibile sviluppato da Solbian. Con una potenza di 290 W, celle ad alta efficienza e fissaggio magnetico riposizionabile, può garantire fino a 15 km di autonomia aggiuntiva al giorno in condizioni favorevoli, senza modificare la carrozzeria.

Panda NE parte da 15.000 euro IVA inclusa ed è proposta in quattro versioni: Essenziale, Nuova, Speciale e Commerciale. Un prezzo che la colloca in una fascia interessante, unendo mobilità elettrica, recupero intelligente e il fascino di un’icona italiana che torna a vivere in una forma tutta nuova.