1000 Miglia promuove il Made in Italy nel mondo con la rete diplomatica italiana

La 1000 Miglia è un evento che incarna l’eccellenza automobilistica italiana, nella dimensione sportiva e turistica. Una volta era una gara di riferimento su scala mondiale. Enzo Ferrari la considerava la corsa più bella del mondo. Oggi vive con grande splendore nella dimensione rievocativa, con la formula della regolarità, in una tela che più internazionale non si può.

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Ogni anno tantissimi equipaggi, provenienti da ogni angolo del pianeta, giungono a Brescia per vivere l’avventura della “Freccia Rossa“, con auto storiche di altissimo pregio, cui da un po’ di tempo si aggiungono le “rosse” moderne protagoniste del Ferrari Tribute. La 1000 Miglia è anche un simbolo di creatività e tradizione del Belpaese. Per le sue caratteristiche merita di essere celebrata ad ampio raggio.

Con l’obiettivo di rafforzare, o quantomeno di tenere solida, la presenza internazionale della sfida bresciana (e del suo ruolo di volano) è stata siglata una collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per sviluppare nuovi canali di comunicazione, tesi a diffondere in modo diverso i suoi valori, la sua storia e la cultura di cui è espressione, che è anche cultura del Made in Italy, su grandissima scala geografica.

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Il tutto in un momento storico in cui il patrimonio del nostro paese viene riconosciuto e valorizzato più che mai a livello globale. La richiesta del Made in Italy è molto sostenuta ovunque, sia sul piano commerciale che su quello turistico. In un contesto del genere, la 1000 Miglia può diventare ancor più una potente e concreta piattaforma di promozione delle eccellenze tricolori.

Foto 1000 Miglia Official

L’intesa firmata con la Farnesina allarga il campo d’azione, grazie alla capillarità e al prestigio di una tela composta da Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura del MAECI. Grazie alla partnership, numerosi Paesi ospiteranno eventi e iniziative legati alla storia della “Freccia Rossa” e ai valori condivisi.

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Questo favorirà un consolidamento del profilo internazionale del marchio 1000 Miglia, creando nuove opportunità di networking grazie ad eventi di alto livello contenutistico e qualitativo. Ci riferiamo a iniziative culturali come mostre fotografiche, giornate tematiche, esposizioni di auto storiche, manifestazioni su licenza e progetti dedicati al patrimonio automobilistico italiano. Ciascuna di queste iniziative aiuterà a portare l’orgoglio del Made in Italy sulle strade internazionali e a coinvolgere appassionati, istituzioni e rappresentanti, rafforzando la reputazione delle eccellenze nazionali.

Dopo l’esordio presso l’Istituto Italiano di Cultura a Miami, che ha ospitato la mostra fotografica “1000 Miglia tra paesaggi e borghi storici italiani”, e la recente mostra fotografica presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia in Australia S.E. Nicola Lener dello scorso 11 aprile, il calendario dei rendez-vous comincia ad infittirsi. Ecco le prossime tappe, in programma presso sedi diplomatiche italiane e prestigiosi istituti italiani di cultura:

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15 Aprile: Giornata del Made in Italy, Tokyo esposizione di una Fiat Abarth 750 Zagato del 1957 presso l’Ambasciata d’Italia

12 Maggio: Ginevra, Mostra Fotografica alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite.

24 Maggio: Indianapolis, Mostra Fotografica in occasione della 500 Miglia, in collaborazione con i Consolati Italiani di Detroit e Indianapolis.

29 Maggio: Lucerna, Mostra Fotografica presso Verkehrshaus der Schweiz – Museo Svizzero dei Trasporti, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Zurigo.

2 Giugno: Festa della Repubblica Italiana, Madrid, Mostra Fotografica presso i giardini dell’Ambasciata d’Italia.

A pochi mesi dal proprio centenario che sarà festeggiato nel 2027, 1000 Miglia punta così a rafforzare il turismo culturale e a stimolare nuove collaborazioni tra aziende italiane e partner internazionali, per generare occasioni di scambio e networking, a vario livello e in diversi ambiti. L’iniziativa sembra ad alto potenziale.

Foto 1000 Miglia Official Foto 1000 Miglia Official Foto 1000 Miglia Official Foto 1000 Miglia Official

Fonte | 1000 Miglia