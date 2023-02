Ferrari Tribute 1000 Miglia 2023: programma e informazioni

Inizia la marcia di avvicinamento al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2023, in programma dal 13 al 17 giugno. Ancora una volta le vetture del “cavallino rampante” affiancheranno le auto classiche protagoniste della rievocazione storica della “Freccia Rossa“. Si profila uno spettacolo tutto da godere, per chi ha gli ottani nel sangue. La miscela fra arte, cultura, paesaggi e sfide al cronometro regalerà emozioni da sogno ai protagonisti e al pubblico, come da tradizione. Cinque le tappe previste.

La prima porterà gli equipaggi da Desenzano del Garda a Cervia Marittima. Il giorno dopo il corteo si muoverà da Rimini a Roma, per poi raggiungere Salsomaggiore Terme, Milano e Brescia, dove nella giornata di sabato 17 giungo si chiuderà la quinta ed ultima tappa. Non mancheranno i tocchi glamour di grande effetto. Il Ferrari Tribute 1000 Miglia è una sfida di regolarità riservata alle vetture della casa di Maranello. Rende omaggio alla gara considerata da Enzo Ferrari come la più bella del mondo. Qui le auto del “cavallino rampante” hanno guadagnato la gloria per ben otto volte. Ecco i successi delle “rosse” elencati in ordine cronologico:

1948 Biondetti – Navona (Ferrari 166 S Coupé)

1949 Biondetti – Salani (Ferrari 166 MM Spider)

1950 Marzotto G. – Crosara (Ferrari 195 S berlinetta)

1951 Villoresi – Cassani (Ferrari 340 America berlinetta)

1952 Bracco – Rolfo (Ferrari 250 S berlinetta)

1953 Marzotto – Crosara (Ferrari 340 MM Spider)

1956 Castellotti (Ferrari 290 MM)

1957 Taruffi (Ferrari 315 S)

Quella del 1957 fu l’ultima edizione della serie. Il drammatico incidente occorso alla Ferrari 335 S del pilota spagnolo Alfonso de Portago, che costò la vita a molte persone, fece calare il sipario sulla corsa bresciana. Oggi la Mille Miglia rivive con una formula celebrativa. Ogni anno richiama il meglio del collezionismo mondiale. Il Ferrari Tribute 1000 Miglia si è aggiunto nel 2010, quando il successo andò all’ingegnere Leonardo Giardina, su una 360 Modena F1.

Programma Ferrari Tribute 1000 Miglia 2023

Martedì 13 giugno

13.05 Inizio 1ª tappa: Desenzano del Garda – Cervia Milano Marittima

20.45 Arrivo della prima vettura a Cervia Milano Marittima e trasferimento in hotel

21.30 Arrivo a Rimini

Mercoledì 14 giugno

06.50 Inizio 2ª tappa: Rimini – Roma – Partenza della prima vettura

14.30 Pranzo

19.30 Arrivo della prima vettura a Roma

19.45 Sfilata delle vetture in centro città

Giovedì 15 giugno

05.15 Inizio 3ª tappa: Roma – Salsomaggiore Terme – Partenza della prima vettura

14.00 Pranzo

21.30 Arrivo della prima vettura a Salsomaggiore Terme

Venerdì 16 giugno

07.50 Inizio 4ª tappa: Salsomaggiore Terme – Milano – Partenza della prima vettura

13.00 Pranzo

18.00 Arrivo della prima vettura a Milano

Sabato 17 giugno

07.00 Inizio 5ª tappa: Milano – Brescia – Partenza della prima vettura

11.30 Arrivo della prima vettura a Brescia a seguire sfilata delle vetture in Viale Venezia

12.30 Pranzo – Brescia

15.00 Cerimonia di Premiazione – Brescia