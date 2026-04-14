Citroën Ami, adesso c’è anche la prima officina specializzata

C’è voluto un quadriciclo elettrico da 45 km/h per mostrare che il mercato delle auto senza patente era un deserto pronto a fiorire. Prima che la Citroën Ami arrivasse nel 2020, muoversi in città senza dover sostenere l’esame di guida significava rassegnarsi a piccoli motori a benzina rumorosi, con listini che sfioravano i 10.000 euro. La biposto francese ha cambiato le regole: motore elettrico, autonomia dichiarata di 75 km, accesso dai 14 anni e un prezzo d’attacco di 6.900 euro al lancio. Oggi il modello attuale parte da 8.190 euro.

Advertisement

Il risultato è sotto gli occhi di tutti, o quasi. L’Ami è diventata il quadriciclo senza patente più venduto d’Europa, trascinandosi dietro varianti come la Fiat Topolino e la meno conosciuta Opel Rocks-e, costruite sulla stessa piattaforma. Una presenza sempre più familiare nei centri urbani, dove i 45 km/h di velocità massima non sono un limite ma una scelta.

Ed è esattamente da qui che è nata un’idea imprenditoriale difficile da ignorare. Colin Bontemps, 24 anni, ha aperto ad Saint-Orens-de-Gameville, nell’area di Tolosa, la prima officina francese dedicata esclusivamente alla Citroën Ami. Si chiama Ami Repair, e i numeri parlano già da soli: 54 veicoli riparati dall’apertura, circa 10 interventi a settimana, una sede già troppo piccola per la domanda.

Advertisement

Ami Repair non si limita a rimettere in strada le biposto ammaccate. Offre anche un catalogo di personalizzazioni che lascia sorpresi. Ci sono cerchi, pellicole e verniciature custom, rivestimenti interni, e persino la trasformazione dell’Ami in una versione semi-cabriolet. Il fatto che qualcuno abbia scelto una livrea in stile Martini Racing su un quadriciclo da 45 km/h dice tutto sull’identità che questo veicolo sta costruendo attorno a sé, e sul tipo di clientela che attira. Forse, definibile un po’ confusa.

L’officina offre anche un servizio di riparazione a domicilio e, per chi porta il mezzo in officina, una Citroën Ami sostitutiva. Dettaglio non banale, in un segmento dove fino a ieri il concetto di “assistenza” era quasi un miracolo.