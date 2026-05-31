Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026: ecco il programma completo, fra pochi giorni il via

Si avvicina a passo spedito il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026. L’appuntamento, legato alla fede “rossa“, si svolgerà dal 9 al 13 giugno. Affiancato alla rievocazione classica della corsa bresciana, riservata alle auto storiche, questo raduno da sogno anticiperà le danze dell’altro, sulle stesse strade.
Quella all’orizzonte sarà la diciassettesima edizione dell’evento riservato alle sportive del “cavallino rampante”, nell’itinerario da Brescia a Roma e ritorno, per onorare la memoria della mitica “Freccia Rossa”, considerata da Enzo Ferrari come la corsa più bella del mondo.
Le 120 supercar Ferrari al via affronteranno un percorso di circa 1.900 chilometri, attraversando alcune delle località più suggestive d’Italia, per un tributo commemorativo, nella forma della regolarità turistica, della leggendaria gara bresciana. In quella sfida le auto del “cavallino rampante” guadagnarono la gloria per ben otto volte. Ecco i successi delle “rosse” elencati in ordine cronologico:
1948 Biondetti – Navona (Ferrari 166 S Coupé)
1949 Biondetti – Salani (Ferrari 166 MM Spider)
1950 Marzotto G. – Crosara (Ferrari 195 S berlinetta)
1951 Villoresi – Cassani (Ferrari 340 America berlinetta)
1952 Bracco – Rolfo (Ferrari 250 S berlinetta)
1953 Marzotto – Crosara (Ferrari 340 MM Spider)
1956 Castellotti (Ferrari 290 MM)
1957 Taruffi (Ferrari 315 S)
Quella del 1957 fu l’ultima edizione della 1000 Miglia di velocità. Il drammatico incidente occorso alla Ferrari 335 S del pilota spagnolo Alfonso de Portago, che costò la vita a molte persone, fece calare il sipario sulla corsa.
Oggi la “Freccia Rossa” rivive con una formula commemorativa che, ogni anno, richiama il meglio del collezionismo mondiale. Il Ferrari Tribute 1000 Miglia si è aggiunto nel 2010, quando il successo andò all’ingegnere Leonardo Giardina, su una 360 Modena F1.
Programma Ufficiale Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026
Domenica 7 giugno
- Pre-gara & Giornate di Verifiche
Lunedì 8 Giugno 2026
- 09:00 – 18:00 | Verifiche Sportive e Tecniche (riservate agli iscritti Gold Formula e Prestige Plus Formula)
- 10:30 – 16:30 | Warm Up Ferrari Tribute (Sessioni di training teorico e pratico sulle tecniche di regolarità)
Martedì 9 Giugno 2026
- 08:30 – 11:30 | Verifiche Sportive e Tecniche presso il Paddock
- 10:30 – 12:30 | Distribuzione dei Road Book, dei kit di gara e dei pass di transito
- 11:30 | Briefing obbligatorio del Direttore di Gara per tutti gli equipaggi
Le Tappe della Gara
1ª Tappa: Martedì 9 Giugno 2026
Percorso: Desenzano del Garda ➔ Vicenza ➔ Padova ➔ Abano Terme
- 13:30 | Schieramento delle vetture sulla linea di partenza a Desenzano del Garda
- 14:15 | Partenza della prima vettura del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026
- 16:30 | Transito e Controllo Timbro nel centro storico di Vicenza
- 18:15 | Arrivo della prima vettura a Padova (Controllo Orario)
- 19:45 | Arrivo di fine tappa ad Abano Terme, sfilata in centro e cena di tappa
2ª Tappa: Mercoledì 10 Giugno 2026
Percorso: Abano Terme ➔ Ferrara ➔ Modena ➔ Reggio Emilia ➔ Passo dell’Abetone ➔ Montecatini Terme ➔ Pietrasanta
- 06:45 | Partenza della prima vettura da Abano Terme
- 08:15 | Passaggio e Controllo Timbro a Ferrara
- 10:00 | Transito a Modena, omaggio alla terra dei motori
- 11:30 | Sosta Pranzo a Reggio Emilia ed esposizione delle vetture
- 14:00 | Ripartenza in direzione Appennini e scalata del Passo dell’Abetone
- 16:45 | Controllo di Transito a Montecatini Terme
- 19:00 | Arrivo di tappa a Pietrasanta, sfilata nella “Piccola Atene” della Versilia e cena ufficiale
3ª Tappa: Giovedì 11 Giugno 2026
Percorso: Pietrasanta ➔ Siena ➔ Chianciano Terme ➔ Bolsena ➔ Viterbo ➔ Roma
- 06:15 | Partenza della prima vettura da Pietrasanta
- 08:30 | Spettacolare ingresso e sfilata in Piazza del Campo a Siena
- 11:00 | Sosta Pranzo a Chianciano Terme
- 13:30 | Ripartenza costeggiando il Lago di Bolsena e passaggio da Viterbo
- 16:30 | Ingresso nel territorio del Lazio e sosta tecnica di riordino
- 18:45 | Arrivo a Roma: sfilata d’onore e passerella sulla pedana di Via Veneto, cuore del giro di boa della corsa
4ª Tappa: Venerdì 12 Giugno 2026
Percorso: Roma ➔ Assisi ➔ Gubbio ➔ Fabriano ➔ San Marino ➔ Rimini ➔ Cervia
- 05:45 | Partenza mattutina della prima vettura da Roma
- 08:45 | Transito e Controllo Timbro ad Assisi, nei luoghi di San Francesco
- 10:30 | Passaggio nella suggestiva piazza di Gubbio
- 11:45 | Sosta Pranzo a Fabriano
- 14:15 | Ripartenza e passaggio nei territori della Repubblica di San Marino
- 16:45 | Controllo di Transito sul lungomare di Rimini
- 18:00 | Arrivo di tappa a Cervia – Milano Marittima, sfilata in Piazza Garibaldi e cena di tappa
5ª Tappa: Sabato 13 Giugno 2026
Percorso: Cervia ➔ Saline di Cervia ➔ Comacchio ➔ Ferrara ➔ Mantova ➔ Lonato del Garda ➔ Brescia
- 06:30 | Partenza dell’ultima ed emozionante frazione di gara da Milano Marittima
- 07:00 | Passaggio suggestivo nell’area naturalistica delle Saline di Cervia e transito da Comacchio
- 08:30 | Secondo e definitivo passaggio da Ferrara
- 10:15 | Controllo Orario e sfilata nel cuore di Mantova
- 12:00 | Pranzo conclusivo a Lonato del Garda prima del rientro finale
- 14:00 | Passerella finale, arrivo sul traguardo storico di Viale Venezia a Brescia ed esposizione delle 120 Ferrari
- 18:30 | Cerimonia di Premiazione ufficiale e chiusura dell’evento Ferrari Tribute 1000 Miglia 2026
Fonte | Ferrari Tribute 1000 Miglia