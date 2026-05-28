Nuova Alfa Romeo Stelvio: gli inglesi pensano che alla fine arriverà

Dal Regno Unito si torna a parlare della nuova Alfa Romeo Stelvio. Dopo i dubbi emersi con il nuovo piano strategico di Stellantis dello scorso 21 maggio, la situazione sembra normalizzarsi. Secondo le indiscrezioni riportate nelle scorse ore dal magazine inglese Auto Express, il modello sostitutivo della Stelvio, che secondo alcuni sarebbe in dubbio, alla fine si farà. Questo almeno secondo le loro fonti.

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Secondo indiscrezioni dal Regno Unito, la nuova Alfa Romeo Stelvio sarebbe ancora in programma

Alfa Romeo Stelvio, insieme alla Giulia, rappresenta una delle Alfa più riconoscibili degli ultimi anni: sportiva, elegante, diversa dalle solite rivali premium. Proprio per questo, l’ipotesi di un suo addio aveva creato più di qualche malumore tra gli alfisti. Ora, invece, la nuova generazione sembra pronta a rientrare in gioco, anche se al momento non si sa ancora quando e in che veste.

La nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe arrivare insieme alla prossima Giulia, confermando ancora una volta il legame tra il SUV e la berlina. I due modelli dunque anche dopo il 2027 dovrebbero continuare a presidiare il segmento D, quello in cui Alfa Romeo vuole restare protagonista senza rinunciare alla propria identità fatta di guida, prestazioni e stile italiano.

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Negli ultimi mesi non erano mancati segnali contrastanti. Alcuni prototipi camuffati erano già stati avvistati durante i test, ma i continui ritardi avevano fatto pensare a uno stop definitivo. Dopo lo Stellantis Investors’ Day, però, il quadro sembra cambiato. Alfa Romeo ha parlato di nuove interpretazioni dell’attuale gamma di segmento D, con soluzioni capaci di adattarsi al mercato senza tradire il DNA del marchio. Una definizione che ha suscitato dubbi in molti ma che per gli inglesi alla fine dovrebbe comunque portare ad una nuova generazione di Stelvio e Giulia.

Per quanto riguarda la piattaforma della nuova Alfa Romeo Stelvio, non è ancora chiaro quale utilizzerà. Qualcuno addirittura pensa possa usare la nuova STLA One appena presentata, che in teoria secondo quanto dichiarato dallo stessa Stellantis, potrebbe andare bene anche per modelli di segmento D. Al momento però non si conoscono molti dettagli su questa piattaforma e non sappiamo quali dimensioni potrà raggiungere.

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Una cosa però sembra sicura, ci sarà tanta tecnologia, dallo STLA Brain allo Smartcockpit, ma il punto vero resta un altro: la nuova Alfa Romeo Stelvio dovrà continuare a emozionare. E il capitolo Quadrifoglio, in questo senso, sarà decisivo. Perché un’Alfa può anche cambiare pelle, ma non può permettersi di perdere il suo carattere.