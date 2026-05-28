Lancia Coupé, la gran turismo elegante che tutti vorrebbero vedere su strada

Una ipotetica, nuova Lancia Coupé è protagonista di una serie di immagini pubblicate sui social dal creatore digitale Bruno Callegarin. Si tratta di un progetto virtuale, senza alcun legame ufficiale con i piani industriali del marchio, ma capace di riaccendere una domanda che molti appassionati si fanno da anni: e se Lancia tornasse davvero a costruire un’auto elegante, bassa e sportiva?

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Una visione digitale che immagina la Lancia più emozionale

Le immagini di questa Lancia Coupé virtuale mostrano una vettura dalle proporzioni classiche, quasi da gran turismo moderna. Il corpo vettura è basso, largo, con un cofano lungo e una linea del tetto morbida, molto pulita. Il blu intenso della carrozzeria richiama una certa idea di eleganza italiana, mentre i cerchi sportivi e i passaruota marcati aggiungono presenza senza trasformare l’auto in un esercizio aggressivo fine a sé stesso.

Il frontale è affilato e minimalista. La firma luminosa sottile, il cofano scolpito e la scritta Lancia posizionata in modo discreto danno alla vettura un aspetto moderno, ma non freddo. È una sportiva immaginata più per sedurre che per urlare. Una caratteristica che, almeno idealmente, appartiene alla storia migliore del marchio.

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Di profilo, il progetto punta su una fiancata lunga e distesa, con abitacolo arretrato e coda compatta. È forse qui che emerge di più il fascino della proposta: questa coupé sembra voler riportare Lancia in un territorio fatto di stile, personalità e piacere di guida, lontano dalla logica più razionale dei SUV e delle compatte di volume.

Il posteriore è altrettanto suggestivo. La fascia scura con la scritta Lancia, i fanali circolari e la coda ben scolpita creano un insieme scenografico, a metà tra memoria storica e linguaggio futuristico.

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Resta però un punto fondamentale: si tratta soltanto di un progetto digitale. Bello, riuscito e capace di far sognare, ma purtroppo difficile da immaginare su strada nel futuro prossimo. Il rilancio di Lancia segue oggi programmi ben definiti e orientati a modelli più strategici dal punto di vista commerciale.

Basta pensare alla nuova Lancia Gamma di cui nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime immagini ufficiali. Ecco perché questa coupé resta un desiderio virtuale. Ma anche la prova che il marchio continua ad avere un potenziale emotivo enorme.