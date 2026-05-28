Ferrari 12Cilindri con cambio manuale: torna il V12 a tre pedali

Il circo mediatico attorno alla Ferrari Luce non si è ancora sgonfiato, e probabilmente non lo farà presto, ma da Maranello arriva una notizia capace di rimettere il sorriso su qualche faccia che ultimamente lo aveva perso. Mentre la prima elettrica del Cavallino continua a spaccare l’opinione pubblica, i rumor più recenti parlano di qualcosa di radicalmente diverso, una versione speciale della 12Cilindri con cambio manuale.

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Se le indiscrezioni trovassero conferma, ci troveremmo davanti alla prima Ferrari dotata di V12 e tre pedali dal 2007, quando uscì la 599 GTB Fiorano in versione manuale, appena trenta esemplari, oggi tra le moderne più ambite dai collezionisti. Diciotto anni di attesa, insomma, non un’assenza trascurabile.

Il motore non cambierebbe, sempre il V12 aspirato da 6,5 litri, 819 CV a 9.250 giri/min, lo stesso cuore già battente nella 12Cilindri standard. Quello che cambierebbe, e non è poco, è la trasmissione: il doppio frizione a 8 rapporti cederebbe il posto a un cambio manuale con la classica griglia a cancelletto. Una scelta che sul piano tecnico può sembrare anacronistica, ma che sul piano emotivo vale tantissimo.

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Non è nemmeno una sorpresa assoluta. Gianmaria Fulgenzi, Chief Product Development Officer di Ferrari, aveva già aperto questa porta dichiarando che i manuali potevano tornare in edizioni ultra-esclusive.

La presentazione privata sarebbe fissata per il 29 giugno durante il Ferrari Cavalcade, il raduno annuale riservato ai clienti selezionati. Il debutto pubblico mondiale seguirebbe a luglio. Si tratterebbe di un’edizione limitata, non un modello di serie, destinata esclusivamente ai clienti più fedeli e qualificati del marchio. Sarà Ferrari a scegliere chi potrà averla.

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Il nome, per ora, rimane da definire. Tra i marchi già depositati da Maranello ci sono 12Cilindri MM, 12Cilindri GTO e F80 Targa. Qualunque sia l’etichetta finale, quello che conta è il segnale più ampio che questa vettura sembra mandare: un programma di versioni speciali strutturato, non episodico. Ferrari non ha dimenticato chi ama le automobili nel senso più fisico e viscerale del termine.